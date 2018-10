Banca MPS ancora in caduta Possibile rimpiazzo dell' AD Morelli?

Gestire il conto in Banca tutto dallo smartphone con Mps Mio Easy : Roma,, askanews, - Aprire un conto corrente in pochi minuti, gestirlo interamente dal web o da smartphone e, per ogni evenienza, avere la comodità e la sicurezza di una filiale a propria disposizione. ...

Mps - via d'uscita per il Tesoro Con Poste la Banca del Popolo : Mps, spunta Poste Italiane. Anche se in queste settimane l’attenzione resta concentrata sulla manovra finanziaria, nell’esecutivo si è iniziato a discutere sul futuro della Banca senese. La prima mossa sarà probabilmente una rivisitazione della governance con qualche passaggio di consegne in consiglio di amministrazione. Segui su affaritaliani.it

Banche e spread - Mps è la Banca italiana più a rischio collasso per l'aumento degli interessi : Cinquanta miliardi in più da dicembre dello scorso anno. E' il valore in titoli di Stato che si trovano in pancia le Banche italiane , cresciuto da 323 a 373 miliardi . Riacquisti che hanno ripreso ...

Banca MPS - Lansdowne Partners incrementa le posizioni corte : Dal 3 ottobre 2018, Lansdowne Partners ha aumentato lo short selling su Banca MPS dallo 0,6% allo 0,7%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Banca Monte dei Paschi : al via seconda edizione di Officina Mps : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -2 - 44% - - Banca MPS si muove verso il basso : Rosso per il settore Bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto la giornata a quota 8.729,67 con una perdita di 219,3 punti rispetto ...

Banca MPS lancia OPA su titoli di Casaforte : Banca MPS ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto titoli di classe A asset-backed e titoli di classe B asset-backed emessi da Casaforte. L'offerta, spiega ...

Piazza Affari : seduta difficile per Banca MPS : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 4,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Seduta euforica per il comparto Bancario a Piazza Affari - +2 - 23% - - exploit di Banca MPS : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano, grazie al sensibile miglioramento dello Spread. Buono anche l'andamento dell'EURO STOXX Banks che guadagna 216,85 punti, a ...

Andamento negativo per il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 41% - - perde molto Banca MPS : Il Settore Bancario italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.651,07, in calo dell'1,41% rispetto ...

Particolarmente brillante in avvio di ottava Banca MPS : A sostenere le quotazioni del settore Bancario hanno contribuito anche le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel fine settimana: la manovra sara' equilibrata dato che non tutto ...

Piazza Affari : exploit di Banca MPS : Seduta decisamente positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in rialzo del 4,28%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Monte Paschi ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...