Bambino di 4 anni scompare | trovato poche ore dopo annegato in un canale

Bambino di sei anni vende zucche per raccogliere soldi per avere un cane per il diabete : Ian Unger ha solo sei anni, ma la determinazione che manca a tanti adulti. È un Bambino come tanti altri: ha voglia di giocare, gli piace stare in compagnia e scoprire il mondo che lo circonda nella città in cui vive in Michigan, negli Stati Uniti. Ma Ian ha un problema: ha il diabete di tipo 1. E questo gli impedisce di prendere l'autobus per andare a scuola con gli ...

Scoperti in Umbria i resti di un Bambino vampiro : ha più di 1500 anni : È già famoso come il vampiro di Lugnano, il bambino di circa 10 anni sepolto in Umbria più di 1.500 anni fa, nella Necropoli dei Bambini di Lugnano in Teverina, con un sasso nella bocca per impedirgli di risorgere dai morti. Per gli archeologi dell'Università dell'Arizona, autori della scoperta insieme a Università di Stanford e archeologi italiani, si tratta probabilmente di una sepoltura rituale per evitare ...

I Foo Fighters suonano i Metallica con un Bambino di 10 anni : video in Enter Sandman con i complimenti di Dave Grohl : I Foo Fighters suonano i Metallica accompagnati da un ospite d'eccezione: un bambino di 10 anni. Durante il concerto dello scorso 12 ottobre a Kansas City, il frontman del gruppo ha invitato sul palco un giovanissimo fan. Collier, questo il nome del ragazzo, è stato invitato a suonare. Alla domanda: "Sai suonare?", posta al giovanissimo da Dave Grohl, Collier ha risposto che sapeva suonare canzoni dei Metallica. Detto, fatto. Gli è stata ...

Ciclismo – Piccoli talenti crescono - Davide Cassani esalta il Bambino di soli 7 anni : è un prodigio! [VIDEO] : Il bambino di 7 anni pedala come un adulto, Davide Cassani lo esalta mentre pedala insieme al piccolo talento italiano Davide Cassani si dedica al suo sport preferito, ma non è da solo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo pedala insieme ad un bambino di 7 anni che pare un talento in erba. Perfino Cassani, così abituato a riconoscere e vedere in azione atleti prodigio, rimane estasiato di fronte alla prestazione a 31 km/h del ...

Maltempo Calabria - trovato il corpo senza vita del Bambino di due anni disperso dal 4 ottobre : É stato ritrovato, senza vita, anche il corpo di Nicolò, il bambino di due anni disperso dal 4 ottobre a causa dei nubifragi che hanno colpito la Calabria e in cui erano morti la mamma e il fratellino di 7 anni. Sono stati i Vigili del Fuoco e la protezione civile regionale a ritrovare il corpo di Nicolò, a circa 500 metri dal luogo in cui i soccorritori avevano recuperato i corpi degli altri due familiari, vicino a Lamezia Terme. La mamma e il ...

Nicolas Burdisso si ritira : 'Ho realizzato il mio sogno da Bambino - dopo 19 anni è arrivato il momento di lasciare' : Dal Boca Juniors al Torino, passando per Inter, Roma e Genoa. dopo diciannove anni di carriera ad alto livello, gran parte dei quali passati in Serie A, Nicolas Burdisso ha deciso di ritirarsi. È ...

Rottweiler azzanna Bambino di tre anni : il padrone lo uccide : Un padrone ha bastonato e strozzato il suo Rottweiler con le proprie mani a Sassari: pochi istanti prima l'animale domestico...

Chirurgo opera Bambino insieme al suo orsetto/ Foto - Jackson (8 anni) e il peluche Little Baby stanno bene : Chirurgo opera bimbo insieme al suo orsetto. Foto, una favola che diventa virale: “Come potevo dire di no?”. Una splendida storia ci giunge dal Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:32:00 GMT)

CALABRIA - MORTI MAMMA E FIGLIO : SI CERCA PICCOLO DI 2 ANNI / Il Bambino è ancora disperso : poche le speranze

Il Bambino di 4 anni è autistico - disertata la festa di compleanno : In questa vicenda i numeri giocano un ruolo importante: nella classe di F., bimbo malato di autismo iscritto alla scuola materna di Cavezzo, ci sono altri 22 bambini. Per organizzare la festa del suo quarto compleanno, la madre si era servita della chat della scuola e aveva invitato via What’s App i figli dei genitori iscritti al servizio di messag...

Bambino di 8 anni schiacciato da porta da calcio : grave/ Cerro al Lambro - trauma cranico e prognosi riservata