Avviato censimento della popolazione e delle abitazioni a L' Aquila e Provincia

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L'- E’ partito anche nel territoriono ilpopolazioni eprogrammato per tutto il territorio nazionale, che vede come attori principali nella rilevazione statistica e trasmissioni dei dati in sede territoriale i Comuni, l’ISTAT, e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell’. I 31 comuni coinvolti quest’anno insono: Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Bisegna, Cagnano Amiterno, Cansano, Carsoli, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civita d'Antino, Fagnano Alto, Goriano Sicoli, L', Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Pescina, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Mezzo, San PioCamere, Sulmona, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villavallelonga. Da quest’anno ilviene effettuato ...