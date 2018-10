optimaitalia

: Audio WhatsApp sulla cimice Chagas: creato allarmismo sulla cimice marmorata asiatica - OptiMagazine : Audio WhatsApp sulla cimice Chagas: creato allarmismo sulla cimice marmorata asiatica - andreadeluca86 : RT @vnewsit: Riardo. Rapina col trucco dell'auto in panne. L'allerta dei cittadini in una nota di Whatsapp(AUDIO) - vnewsit : Riardo. Rapina col trucco dell'auto in panne. L'allerta dei cittadini in una nota di Whatsapp(AUDIO)… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) In queste ore sta girando suunriguardante la pericolosità della "Cimiche", meglio conosciuta come, un insetto presente anche nel nostro Paese e che stando a quanto diffuso da una mammapopolare app di messaggistica creerebbe non poche preoccupazioni per la salute nostra e dei nostri figli. Già in passato si è sentito parlare di questae l’argomento questa volta è stato ripreso da TG Padova che lo ha voluto approfondire tramite un esperto.E’ stato infatti interpellato su quest’insetto cinese l’entomologo Enzo Moretto, persona assolutamente ferrata sull'argomento che ha non poco tranquillizzato gli animi. Infatti questatende principalmente a rovinare la frutta, ma ci sono altri tipi di insetti che la fanno morire come le vespe, gli uccelli, ragni e così via. Non sono quindi ...