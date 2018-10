Audio e testo di Cinque Giorni cantata da Renato Zero | guest star del nuovo album di

optimaitalia

: Audio e testo di #CinqueGiorni cantata da @renatozer0, guest star del nuovo album di Vincenzo Incenzo… - OptiMagazine : Audio e testo di #CinqueGiorni cantata da @renatozer0, guest star del nuovo album di Vincenzo Incenzo… - erreelleerre : RT @Missi65: Audio e testo di Voglio e Buona vita di Marco Mengoni, i due nuovi singoli in attesa dell’album - musicaworldIT : Side Baby feat. Drefgold, Nuvola è il nuovo singolo (Testo e Audio) -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)daentra a far parte del disco di Vincenzo Incenzo, rilasciato il 19 ottobre con il titolo di Credo. La presenza dell'artista romano era stata annunciata nel corso della presentazione del disco che Incenzo ha tenuto cone alla presenza di Vincenzo Mollica su Rai1. Nell'appuntamento in access prime time, l'artista aveva spiegato quali fossero i contenuti dell'che lo mette in prima fila dopo anni di successi come autore. Non poteva quindi mancare la presenza di, che ha fortemente creduto in questo progetto tanto da diventarne il produttore. La sua partecipazione è anche concretamente tangibile all'interno dell', dal momento che ha cantato, brano portato al successo da Michele Zarrillo. I prossimi, sarannodi grande impegno per Vincenzo Incenzo che ha annunciato l'instore tour con il quale ...