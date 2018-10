Audio e testo Bella e rovinata di Irama | il nuovo singolo con l’album Giovani

Audio e testo di Voglio e Buona vita di Marco Mengoni - i due nuovi singoli in attesa dell’album : Voglio e Buona vita di Marco Mengoni anticipano l'album che i fan attendono per la fine del mese di novembre. Sono quindi due i singoli che l'artista di Ronciglione ha voluto rilasciare per il supporto del nuovo album, del quale si attende ancora il titolo. Il 19 ottobre, data X per il rilascio dei due brani con i quali si può capire qualcosa in più delle nuove intenzioni di Marco Mengoni, accoglie quindi i due brani che mostrano due facce ...

Fingers è il nuovo brano di Zayn Malik : testo e Audio del nuovo estratto dal secondo album solista : Si intitola Fingers il nuovo brano di Zayn Malik ed è disponibile in streaming e in digital download in tutto il mondo da oggi, giovedì 12 ottobre. A sorpresa, oggi è disponibile il nuovo brano di Zayn Malik che anticipa il secondo disco di inediti da solista, attesissimo dai fan. Ex componente degli One Direction, Zayn Malik ha lasciato il gruppo in pieno tour e i ragazzi hanno proseguito i concerti in quattro per chiudere l'elenco degli ...

Elodie Feat. Ghemon - Rambla | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elodie Feat. Ghemon, Rambla: Audio + Testo, video, MP3 Elodie Feat. Ghemon, Rambla Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Elodie Feat. Ghemon è Rambla: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Elodie ha rilasciato il suo nuovo singolo Rambla, un featuring con il cantautore Ghemon. La traccia segue […]

Audio e testo di Vodka di Biondo - il nuovo singolo prima dell’album Ego : Vodka di Biondo è disponibile da oggi - venerdì 12 ottobre - in streaming, in radio e in digital download. Il muovo singolo di Biondo anticipa l'album di prossima pubblicazione, Ego, atteso per il prossimo 2 novembre nei negozi e in digitale. "Il mio viaggio nell’Rnb contemporaneo continua e sto conoscendo sempre meglio un suono a cui sento di appartenere. Post Malone, Bryson Tiller, Drake, xxx Tentacion sono gli artisti che ascolto di più e ...

Una storia d’amore caliente nel nuovo singolo di Elodie con Ghemon : Audio e testo di Rambla : Il nuovo singolo di Elodie con Ghemon è Rambla. Il brano, disponibile in radio e in tutte le piattaforme digitali dal 12 ottobre, rappresenta il seguito naturale di Nero Bali, con il quale l'artista romana è stata in rotazione radiofonica per tutta l'estate in duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno. Il brano si presenta con uno stile dance pop arricchito dalla voce molto particolare di Elodie, che si fonde perfettamente a quella di Ghemon in ...

Audio e testo del nuovo singolo di Giorgia - Le tasche piene di sassi è il 1° estratto da Pop Heart : Il nuovo singolo di Giorgia è Le tasche piene di sassi. Il brano di Jovanotti rappresenta il primo estratto da Pop Heart, disco di cover che l'artista romana ha annunciato per il 16 novembre prossimo e del quale si attende ancora la tracklist. Il brano è portato al successo nel 2011 da Jovanotti, che aveva voluto raccontare un frammento della sua vita in maniera molto intima, intenzione ripresa anche da Giorgia nel nuovo arrangiamento del suo ...

Achille Lauro - Mamacita | Testo - Audio - MP3 : Canzone Achille Lauro, Mamacita: Audio + Testo, video, MP3 Achille Lauro, Mamacita Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Achille Lauro è Mamacita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dal 10 ottobre 2018, è disponibile su YouTube, il nuovo video di Achille Lauro, il rapper romano reduce dalla pubblicazione di Pour l’amour, […]

Ermal Meta - 9 primavere | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ermal Meta, 9 primavere: Audio + Testo, video, MP3 Ermal Meta, 9 primavere Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ermal Meta è 9 primavere: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il singolo racconta una storia d’amore conclusa dopo nove primavere. Una relazione chiusa però […]

Marco Mengoni - Buona Vita | Testo - Audio - MP3 : Canzone Marco Mengoni, Buona Vita: Audio + Testo, video, MP3 Marco Mengoni, Buona Vita Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Buona Vita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Marco Mengoni ha ufficializzato il titolo e la cover del suo nuovo, attesissimo singolo. Contrariamente […]

Marco Mengoni - Voglio | Testo - Audio - MP3 : Canzone Marco Mengoni, Voglio: Audio + Testo, video, MP3 Marco Mengoni, Voglio Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Marco Mengoni è Voglio: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Marco Mengoni ha ufficializzato il titolo e la cover del suo nuovo, attesissimo singolo. Contrariamente alle nostre aspettative, […]

