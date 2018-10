Attualissimo il Samsung Galaxy S7 | patch di ottobre sui no brand Italia XXS3ERJ2

optimaitalia

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il momento è quello giusto per iS7 no, che proprio adesso stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento, quello recante ladi sicurezza di2018, e contraddistinto dalla serie firmware. Il pacchetto introduce, oltre che alle correzioni apportate da Google per il sistema operativo Android, 11 fix specifici per il software proprietario, per quanto riguarda l'interfaccia grafica ed il bloatware pre-installato.Di più non possiamo dirvi sul conto di questa release, che dovremo provare per qualche giorno per pronunciarci poi con cognizione di causa sull'impatto che avrà avuto a bordo delS7 no. Aspettiamoci che la release (eventualmente con qualche variante nel numero build), nel giro di poco tempo, colpisca anche gli esemplariizzati dell'ex top di gamma 2016, così da omologare ladi sicurezza ...