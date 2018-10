Attività fisica | come coniugare mente e corpo

Attività fisica e inquinamento atmosferico : ecco gli effetti di un esercizio regolare all’aria aperta sulla salute di fumatori e non : Un nuovo studio, condotto dal Barcelona Institute of Global Health (ISGlobal) su 4.500 persone di 9 Paesi europei (Italia, Belgio, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) e pubblicato sulla rivista Environment International, ha voluto valutare se l’esposizione residenziale all’inquinamento atmosferico – valutata come la concentrazione annua media di diossido di azoto e di polveri sottili PM2.5 e PM10 – modifica gli ...

Salute : 10 minuti al giorno di Attività fisica fanno bene alla memoria : Se dieci minuti al giorno di meditazione fanno bene al cervello rendendolo più ‘smart‘, anche lo sport ha effetti benefici. Lo certifica uno studio giapponese dell’università di Tsukuba, pubblicato su ‘Pnas‘, dal quale emerge che dieci minuti di esercizio fisico intenso fanno bene alla memoria. L’attività fisica infatti avrebbe un impatto sulle regioni dell’ippocampo responsabili dei ricordi. Precedenti ...

Italiani popolo di pigroni? No - pochi fanno Attività fisica ma è per mancanza di tempo e di sonno : L'inattività fisica è un fattore di rischio per numerose patologie e ha risvolti negativi per la salute mentale e sulla qualità della vita. Uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet Global Health ...

InAttività fisica - la malattia del 21mo secolo. Incontro con il prof. Conconi venerdì ad Agordo : ... Ciclismo, Corsa , Sci, e Pallavolo Ha messo a punto un importante test sulle capacità aerobiche degli atleti, che porta il suo nome e viene utilizzato da preparatori atletici in tutto il mondo. ...

"Finale per lo sport" : tante importanti testimonianze nel nome di un'Attività fisica sana - FOTOgallery - : Tiziano Glauda , allenatore presso la Cooperativa "Il Faggio", racconta la sua esperienza: "Io sono cresciuto nel mondo del calcio ma al Faggio abbiamo tante discipline: anche basket, bowling e altro.

Gli italiani fra i più pigri al mondo - sono allergici all’Attività fisica : 150 minuti a settimana di attività fisica a intensità moderata. È quanto dovrebbe fare un adulto per mantenersi in forma. È quanto molto italiani non fatto. Più di 2 adulti su 5, il 41,4%, non si muovono abbastanza e sono soprattutto le donne a non farlo. Il 46,2% si muove poco, per i maschi è il 36,2%. sono numeri che portano l’Italia al 19esimo posto nella classifica mondiale dei paesi più pigri. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista The ...

Italia nella lista nera dei Paesi più sedentari/ Oms - il 41% non fa Attività fisica : Italia nella lista nera dei Paesi più sedentari: ultime notizie, il 41 per cento non fa attività fisica secondo un studio del The Lancet Global Health(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Salute : poca Attività fisica - 1.4 miliardi di persone a rischio : Secondo un studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi un terzo delle donne e un quarto degli uomini nel mondo si trovano esposti a malattie mortali come il diabete o il cancro: oltre 1,4 miliardi di adulti sarebbero a rischio a causa dell’assenza o dell’insufficienza di attività fisica. “L’insufficiente attività fisica è un fattore di rischio principale per alcune malattie non infettive e ha effetti ...

Oms : 1 - 4 miliardi di persone a rischio per poca Attività fisica : Milano, 5 set., askanews, - Più di 1,4 miliardi di adulti in tutto il mondo vedono aumentare il rischio di malattie mortali a causa della assenza o dell'insufficienza di attività fisica. Secondo un studio dell'Organizzazione mondiale della Sanità, con i Paesi più ricchi ...

