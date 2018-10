Atlis - Il pick-up elettrico farà il pieno in 13 minuti

quattroruote

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La startup americanaha diramato nuovi dettagli sul suo primo-up, che prenderà il nome di XT. Il progetto del nuovo veicolo a zero emissioni è supportato unicamente da una raccolta fondi online che rimarrà aperta fino alla fine dell'anno: per il momento gli utenti hanno già investito oltre 500 mila dollari, ovvero quasi la metà dell'obiettivo prefissato dall'azienda dell'Arizona.Fino a 800 km d'autonomia e 0-100 km/h in 5 secondi. Creato per diventare una valida alternativa ai tradizionali-up a benzina, il nuovoXT sarà proposto con un prezzo di partenza di circa 45.000 dollari (39.293 euro) e sarà disponibile in diverse versioni. Di base le batterie garantiranno un'autonomia di 480 km ma con gli accumulatori opzionali si potranno percorrere fino a 800 km con un solodi elettroni, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h sarà portato a termine in meno di 5 ...