Astrofisica | Fermi immortala blazar oscillante | osservata l’emissione periodica da una

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Grazie al telescopio ai raggi gammaè arrivata la conferma: un, ovvero un buco nero supermassiccio al centro di una galassia, mostra oscillazioni di circa 2.2 anni nella sua luminosità. I risultati sono stati annunciati all’ottavo InternationalSymposium meeting che si sta svolgendo a Baltimora. «Siamo in presenza del primo segnale di periodicità, confermato in più di una singola banda di osservazione, di un nucleo galattico attivo che emette alte energie», spiega Stefano Ciprini ricercatore dell’Infn di Tor Vergata e Perugia e dello Space Science Data Center (Ssdc) dell’Agenzia Spaziale Italiana. «Il periodo gamma è visibile anche in altre bande elettromagnetiche, inclusa la radiazione visibile ottica, con ulteriore supporto dai dati nei raggi X e nelle onde radio». Ilin questione – riporta Global Science – si chiama PG 1553+113, e una parte della ...