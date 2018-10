ASTRO BOT Rescue Mission | Recensione | Trailer e Gameplay

ASTRO BOT Rescue Mission - recensione : Il capolavoro che non ti aspetti: non troviamo un modo migliore per descrivere in breve Astro Bot: Rescue Mission. Avreste mai scommesso un euro sul fatto che il genere platform potesse funzionare su PlayStation VR? Noi sì ma non perché abbiamo particolari facoltà medianiche. Semplicemente avevamo giocato quella piccola gemma che risponde al nome di Playroom VR (se non l'avete scaricata, FATELO). All'interno di quella deliziosa compilation di ...

L'apprezzato ASTRO BOT Rescue Mission per PlayStation VR si mostra nel trailer di lancio : Con un 90 su Metacritic e il plauso della critica, Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR è stato ampiamente ritenuto come il miglior esempio di gioco per la VR, fino a proclamare che il titolo è per la VR ciò che Super Mario 64 è stato per il 3D nei primi anni '90.Il gioco è uscito e, come segnala Gamingbolt, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di lancio. Naturalmente, dato che questo trailer di lancio non è in VR, non si possono cogliere ...

Spazio - l’ASTROnauta Luca Parmitano : sulla ISS anche il robot Cimon - “un esperimento che ha due facce” : L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Luigi MASTROianni sbotta : “Sara è una poco di buono” : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne furioso con Sara Affi Fella E’ stata da poco registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni circolate on line le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo stavolta? Ospite d’eccezione della puntata è stato Nicola Panico, il quale ha fatto delle clamorose rivelazioni su Sara Affi Fella. Difatti il calciatore ha annunciato ufficialmente di aver avuto ...

ASTROnomia : la sonda giapponese Hayabusa-2 rilascia minirobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa-2 ha rilasciato oggi due microrobot che dovranno atterrare sull’asteroide Ryugu: il loro compito è raccogliere informazioni utili sull’origine del Sistema Solare e della vita. “La separazione tra Hayabusa-2 e i robot è avvenuta con successo“, ha riportato l’agenzia Jaxa in un comunicato. Se tutto andrà come previsto (i robot Minerva di seconda generazione arriveranno a destinazione e ...

Marte - ASTROnavi interplanetarie gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli. Così l’uomo conquisterà il Pianeta Rosso : astronavi interplanetarie, gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli per preparare la missione umana su Marte. La data fissata per il 2030 che sembrava diventata all’improvviso incerta potrebbe essere invece rispettata dalla Nasa. E scienziati e ricercatori continuano a studiare per portare il primo uomo sul Pianeta Rosso. Anche se in qualche mondo con il rover Curiosity qualcosa fatto da noi laggiù c’è già arrivato. Su Marte ...

ASTROnomia : finale col “botto” per le stelle giganti rosse all’ultimo stadio della loro evoluzione : Un finale con il ‘botto’: è quello che attende le stelle giganti rosse quando raggiungono l’ultimo stadio della loro evoluzione, esplodendo come supernove ricche di idrogeno. In molti casi, questo atto conclusivo avviene all’interno di una fitta nube circumstellare e questa peculiarità è stata al centro di uno studio internazionale, che ha visto coinvolto anche l’Osservatorio Inaf di Catania ed è stato coordinato dall’Università di Santiago del ...