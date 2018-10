umbrianotizieweb

: [Comunicato stampa Giunta regionale Umbria] assessore cecchini … - pressgreenbutt : [Comunicato stampa Giunta regionale Umbria] assessore cecchini … - Umbria_N_Web : Assessore Cecchini riunisce tavolo sostenibilità: ”l’obiettivo è creare un nuovo modello di sviluppo sostenibile...… - RegioneUmbria : L'Assessore Cecchini riunisce il Tavolo 'Sviluppo sostenibile': 'l'obiettivo è creare un nuovo modello di sviluppo… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) ... suddivise in 20 capitoli, 67 figure e 82 tabelle, integrate dall'appendice di approfondimento del tema "Per un'economia circolare a rifiuti zero in regione Umbria". Mentre i primi capitoli ...