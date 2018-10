Asia-Pacific in rialzo ma a Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0 | 56%

Borse Asia -Pacifico flettono su attese rialzo tassi Usa - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell' economia cinese . ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Borse Asia /Pacifico toniche - nonostante guerra dazi - su attese... : Pechino, per allentare la tensione sull'economia, implementerà le misure di stimolo e questo rassicura.

Commercio - verso accordo di libero scambio tra i Paesi dell' Asia -Pacifico : E' in dirittura di arrivo un'ampia intesa su quello che sarebbe il più grande accordo di libero scambio del mondo. Il prossimo novembre si incontreranno a Singapore i 16 Paesi appartenenti al gruppo

Borse Asia-Pacifico negative su previsione calo commercio : Le Borse dell'area Asia-Pacifico oggi sono in netto calo, nonostante i segnali di un maggiore intervento diretto della Cina per sostenere l'economia, a causa delle tensioni sul commercio internazionale, che pesano sulle previsioni per la domanda.