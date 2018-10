Asia Argento saluta Lodo Guenzi Foto | “quel biondino…” | stizza oppure simpatia? X

Morgan : ‘Asia Argento a X Factor era molto brava - però i talent hanno rotto’ : “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro nel merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava”. Morgan commenta così l’esclusione della ex compagna dalla giuria di X Factor 2018 dopo lo scandalo Bennett. E riserva parole di stima anche per Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che la ...

Asia Argento lascia X Factor e lancia una frecciatina a Lodo Guenzi : Il discorso di Guenzi sul palco ha preso poi una piega politica: 'Vi ricordate la sera dei duetti al Festival di Sanremo? ha detto Noi cantavamo con Paolo Rossi e i bambini del Piccolo Antoniano, c'...

X Factor - Asia Argento : “In bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto”. Riuscirà davvero tal “biondino” (cioè Lodo Guenzi) a non farla rimpiangere? : “Voglio fare un in bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto”. Il “biondino” in questione sarebbe Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale che prenderà il posto di Asia Argento a XFactor. A scrivere queste parole è proprio l’attrice che in un post sul suo profilo Instagram continua: “ma sopratutto (in bocca la lupo, ndr) alle fighissime band che avevo scelto con cura ed amore. Continuerò a sostenere i ragazzi ...

Asia Argento saluta Lodo Guenzi e lo chiama "biondino" : Asia Argento è ormai il passato di X Factor ma vuole sottolineare ugualmente il passaggio del testimone a Lodo Guenzi dello Stato Sociale con un post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram ...

X Factor 12 - «Non e` stata una mia scelta - ci tenevo». Asia Argento e la verità sulla sostituzione : FUNWEEK.IT - Asia Argento è stata definitivamente sostituita al banco dei giudici di X Factor 12 . A nulla sono valsi gli appelli dei colleghi e l'affetto dei supporters per far restare l'attrice al ...

Asia Argento : 'Ci tenevo a X Factor - sono fuori e non è stata una mia scelta' : Asia Argento è stata definitivamente sostituita al banco dei giudici di X Factor 12. A nulla sono valsi gli appelli dei colleghi e l’affetto dei supporters per far restare l'attrice al suo posto. Ecco la verità nell'ultimo post di Asia Argento prima del suo addio al talent show. L'ex giudice di X Factor commenta il suo congedo e la sostituzione con Lodo Guenzi svelando un'indiscrezione in merito al suo allontanamento. Il post amaro e quei ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi si insedia. Gli auguri - amari - di Asia Argento : Bologna, 19 ottobre 2018 " L'impatto di Lodo Guenzi con X Factor 2018 non è dei più semplici. Il nuovo giudice deve affrontare le perplessità di alcuni elementi della sua squadra, lo scetticismo del ...

