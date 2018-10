Ascolti tv | Non dirlo al mio capo 2 chiude con oltre 5 milioni di telespettatori

Ascolti tv - boom per il finale di "Non dirlo al mio capo 2" : mistero sulla terza stagione : Cinque milioni di telespettatori hanno seguito l'ultima puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%) - Big Show non va oltre il 6.1%. Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share (nel dettaglio primo episodio 20.6%, secondo episodio 24.5%). Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 18 ottobre 2018 : Quanti telespettatori hanno seguito l’ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale? Cosa dicono gli Ascolti tv de 18 ottobre 2018? Quanti si sono sintonizzati, invece, su Rai 2 per seguire Pechino Express, su Italia 1 per Big Show o su La7 per Piazzapulita? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata inerenti i maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv – 18 ottobre ...

'Per gli Ascolti - Mara ha rotto un'amicizia' - autori Mediaset 'anonimi' attaccano la Venier : FUNWEEK.IT - Dichiarazioni scottanti quelle inserite in un lungo servizio del settimanale Nuovo dove si attacca brutalmente Mara Venier per difende Barbara D'Urso. Oramai tra le due ex amiche è guerra ...

Ascolti tv ieri - Polonia Italia vs Victoria vs Non è L’Arena | Dati Auditel 14 ottobre 2018 : Quanti telespettatori hanno seguito Polonia – Italia sperando che la Nazionale azzurra portasse a casa un ottimo risultato e non venisse relegata alla serie B della Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 14 ottobre 2018? Quanti hanno seguito la serie tv Victoria che, pare, essere un vero e propri flop? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per la nuova puntata de Le Iene o su La7 per la nuova ...

Ascolti tv - vince Non dirlo al mio capo 2 con oltre 5 milioni di telespettatori : Non si ferma il successo di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quinto appuntamento ha dominato la prima serata dell’11 ottobre con 5 milioni 22mila telespettatori e uno share del 22.6%, battendo il match di Nations League Polonia-Portogallo, su Canale 5, che ha raccolto 1 milione 850mila spettatori con il 7.5%. Ascolti tv prime time Bene, su Rai2, la puntata della nuova edizione di ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv : Ascolti più bassi dell’era Ventura : L'Italia di Roberto Mancini non entusiasma davanti alla tv: ascolti più bassi di quelli delle prime sei partite dell'era Ventura. L'articolo L’Italia di Mancini non tira nemmeno in tv: ascolti più bassi dell’era Ventura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 11 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018, chi ha vinto la prima serata? A trionfare è stata l’ammiraglia Rai con la nuova puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, o la partita di Uefa Nations League su Canale 5, ovvero l’ammiraglia avversaria? Ad andare in onda vi erano anche altri programmi molto apprezzati dal pubblico come: Pechino Express 2018, Big Show e Piazzapulita. ...

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non Ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Caterina Balivo e l'inaspettata frecciata a Mara Venier sugli Ascolti : «Porta male - non ha vinto» : Vieni da me , a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In , Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier . Alla Aureli, ...

Caterina Balivo - frecciata sugli Ascolti a Mara Venier : 'Porta male - non vince' : A Vieni da me, a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In, Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier. Ad Emanuela Aureli , ...