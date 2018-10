Archeologia | il premio Khaled al-Asaad 2018 va alla “piccola Pompei” scoperta in Francia

meteoweb.eu

: AgCult: Archeologia, alla “piccola Pompei francese” di Vienne il premio “Khaled al-Asaad”. - 69conigli : AgCult: Archeologia, alla “piccola Pompei francese” di Vienne il premio “Khaled al-Asaad”. - igitwitta : RT @MetroCScpa: La #domus del #Centurione emersa dagli scavi della #stazione #AmbaAradam della #LineaC finalista per l'aggiudicazione del #… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Vienne, considerata la “piccola Pompei francese”, ha ricevuto l’International Archeological Discovery Award, ilintitolato aal-, direttore dell’area archeologica e del Museo di Palmira dal 1963 al 2003 che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, finendo trucidato dall’Isis. Vienne di trova sulle sponde del Rodano, a circa 30 km a sud di Lione; era una città romana di circa 7mila mq abitata dal I sec. d.C., con ville di lusso arredate con mosaici, statue monumentali e uffici pubblici, esistita per tre secoli e distrutta da una serie di incendi improvvisi. Ilè promosso dBorsa mediterranea del turismo e drivista Archeo, ed è l’unico riconoscimento a livello mondiale dedicato al mondo dell’e in particolare agli archeologi. La città di Vienne, già famosa per il suo teatro romano e per un tempio, fu un ...