Apple Store chiusi per l' arrivo di iPhone XR

Apple App Store : Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto : Sull’App Store è una moda in continua aumento. Applicazioni in Prova gratuita che poi si trasformano a pagamento senza avviso Apple App Store: Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto Prove Gratis che poi diventano a pagamento senza autorizzazione. E’ la moda diffusa sull’App Store che vede una discreta fetta di applicazioni essere colpite da […]

Anche all'Apple Store Piazza Liberty a Milano sbarca The Big Draw Festival : Oggi Apple contribuisce in modo importante nel mostrare il talento creativo delle persone in tutto il mondo'. @LuS_inc

Apple offrirà corsi di programmazione gratis negli store durante la Europe Code Week : Secondo i dati forniti da Apple, oggi in Europa sono 1,5 milioni i posti di lavoro attribuibili alla rapida crescita dell'economia delle app iOS di Cupertino. La Mela, negli istituti di istruzione ...

In ottobre festival dell'arte e dell'illustrazione ad Apple Store Liberty - : In Italia illustratori famosi spiegheranno come usare iPad per la creatività Milano è tra i più grandi Apple Store del mondo selezionati da Apple per lanciare un vero e proprio fesitival d'arte, ...

Huawei trolla Apple e distribuisce power bank davanti all'Apple Store di Singapore : Non è la prima volta che il colosso californiano è fatto oggetto di attenzione da parte di Huawei, da poco divenuto il secondo produttore di smartphone al mondo. Proprio do po l'evento del 12 ...

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

Altra frecciatina Huawei contro i nuovi iPhone XS : l’azienda regala power bank davanti agli Apple Store : Huawei sta mostrando di volerci andare giù pesante con le critiche rivolte ai nuovissimi iPhone XS e XS Max. Il "disprezzo" per i prodotti commerciali di punta del rivale è venuto fuori anche con l'odierna campagna di guerrilla marketing attivata proprio oggi 21 settembre, ossia nel giorno del lancio dei due device presso gli Apple Store fisici e non solo. Come ci racconta GizChina, l'operazione molto grintosa e chiara è la seguente: chi ...

Tecnologia : nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia - file negli Apple store : Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 ...

Apple Store Milano cerca specialisti e esperti di assistenza : Apple Store ha appena aperto una grande sede nel centro di Milano e cerca persone che sappiano avvicinare clienti consumer e business ai prodotti Apple. Per questo sta cercando personale per un ...

Apple toglie da App store sito Infowars : 5.36 Apple annuncia di aver bandito in modo permanente dal suo app store "Infowars" il sito di Alex Jones,il cospirazionista, sostenuto dal presidente Trump. Lo riporta BuzzFeed segnalando che la società della Mela non diffonderà un comunicato stampa rinviando alle linee guida sui contenuti. Alex Jones è stato bloccato anche da Twitter e Facebook. YouTube ha rimosso i suoi video Jones ha contribuito a teorie negazioniste sull'allunaggio, ...

I nuovi McDonald’s assomiglieranno agli Apple Store : Oltre 1700 metri quadrati di spazio, pareti di vetro che lasciano trasparire tutto quanto e alberi che crescono direttamente all’interno del locale. No, quello che è stato inaugurato qualche giorno fa nel cuore di Chicago non è l’ennesimo Apple Store, bensì il nuovo flagship restaurant di McDonald’s, sempre più deciso a rivoluzionare il funzionamento e la percezione dei suoi fast-food. L’edificio, messo a punto dallo ...

Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe : carne fresca : Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe: ora conterrà solamente carne fresca. L'azienda americana cambia strategia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:29:00 GMT)