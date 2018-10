Apple | al via i preordini dell' iPhone XR | il più colorato della Mela

Artecinema al via : Basquiat - Frida Kahlo - MAppletorpe al Teatro Augusteo e al San Carlo di Napoli : Inizia oggi 11 ottobre la 23ª edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea. L'iniziativa sarà inaugurata al San Carlo e continuerà presso il Teatro Augusteo di Napoli. Il tema di questa edizione sarà l'elettrizzante atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta.Continua a leggere

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.

Apple scatta a +2% grazie a JP Morgan che avvia copertura con overweight : Balzo in avanti del 2% per il titolo Apple nei primi scambi di seduta sotto la spinta del giudizio positivo espresso da JP Morgan. Gli analisti della prestigiosa banca statunitense hanno avviato la ...

Apple ottiene via libera da Bruxelles a takeover di Shazam : "I dati sono fondamentali nell'economia digitale. Dobbiamo pertanto esaminare attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di serie importanti di informazioni, comprese quelle ...

Apple - via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Shazam : 'I dati sono un elemento chiave nell'economia digitale, quindi dobbiamo rivedere attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di importanti serie di dati, inclusi quelli potenzialmente ...

Apple - dall'Ue via libera all'acquisizone di Shazam : Roma, 6 set., askanews, - Via libera della Commissione europea a Apple sull'acquisizione di Shazam, la società britannica specializzata nello sviluppo di applicazioni di riconoscimento musicale per ...

Apple - via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizone di Shazam : Roma, 6 set., askanews, - Via libera della Commissione europea a Apple sull'acquisizione di Shazam, la società britannica specializzata nello sviluppo di applicazioni di riconoscimento musicale per ...