eurogamer

: AOC Gaming è diventato partner di Red Bull Guardians e Red Bull Kumite #AOC - Eurogamer_it : AOC Gaming è diventato partner di Red Bull Guardians e Red Bull Kumite #AOC - GURUPRASADSAHO1 : RT @Alkmlbsl: @LogitechG @NVIDIAGeForce @AOC_Gaming Ezio Auditore da Firenze #LogitechgHERO16K - DIRTYDESIGN_ : @floralbxh @AOC_Gaming @G2esports @Kim_Helge123 *hahahaahaha* (hater inside) -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) AOCannuncia la sua collaborazione con due importanti eventi di eSports creati da Red, stiamo parlando del Red.Per chi non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando del torneo dedicato a Dota 2 in programma per il 19 e 20 ottobre niente meno che alla RedSphere di Londra, dove tutte le squadre saranno equipaggiate con i monitor daAGON AG241QG.Un altro evento del gruppo è il Red, che si terrà a Parigi i prossimi 10 e 11 novembre, in cui 16 giocatori professionisti si scontreranno nella modalità Arcade di Street Fighter V e faranno affidamento sulle alte prestazioni dell'AGON AG271QX.Read more…