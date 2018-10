Angelino Alfano ecco la sua nuova vita

blogitalia.news

(Di venerdì 19 ottobre 2018)Da quando non è più ministro a 47 anni sembra ringiovanito di almeno venti Sono bastati appena sette mesi adper riscoprire lae i suoi piaceri. L’ex ministro è riapparso durante le sue vacanze fuori stagione a Capri in una veste per lui quasi sconosciuta. La sera alla taverna Anema e Coretiene banco al pianobar come prima di lui han fatto d’estate attori e starlette, sorridente come non lo si vedeva da tempo, barbetta ben curata, occhiali alla moda e camicia aperta sul petto con maglioncino sulle spalle. LEGGI ANCHE: De Luca prende in giro il Ministro Toninelli: “Sembra un maccarone lungo e moscio, ha le visioni di Lourdes” Da quando non è più ministro,a 47 anni sembra ringiovanito di almeno venti. Come ricorda il Giornale, oltre duemila giorni a reggere un ministero lo avevano provato psicologicamente e anche ...