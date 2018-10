Andrea Vianello a Blogo | Dopo gli anni da direttore | torno a condurre | ma non è un

blogo

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Si intitola Rabona il nuovo programma di Rai3 con il qualetorna alla conduzionela parentesi da dirigente (primadi Rai3, poi,un periodo di limbo, la vice direzione di Rai1 con delega a Domenica In e La Vita in diretta). La trasmissione, rigorosamente in diretta il venerdì in seconda serata, mira a mescolare i modelli di Sfide e di Federico Buffa racconta (in conferenza stampaha spiegato come differisce da questi programmi), ma sembra ricalcare anche l'esperimento di Futbol ("può essere, ma non ho un ricordo precisissimo di quel programma") su La7 conScanzi.ha intervistato:Quando eradi Rai3 aveva pensato a Maracanà, un programma sul calcio che sarebbe dovuto essere condotto prima da Antonio Polito (tra gli ospiti della prima puntata di Rabona) e poi da Federico Geremicca......