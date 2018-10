Andrea Scanzi a 360° | Suso | la Roma | Di Francesco e Totti

calcioweb.eu

Andrea Scanzi a 360°: #Suso, la #Roma, #DiFrancesco e Totti

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il giornalista e scrittoreè intervenuto su Radio Cusano Campus, parlando anche di calcio. Sul possibile addio diin estate. “Ho avuto paura, soprattutto che andasse all’Inter –ha affermato-. Ero arrabbiato nero perché sentivo milanisti che speravano se ne andasse perché dicevano che non era funzionale al gioco. Secondo me insieme a Higuain è il più forte giocatore che abbiamo”. Sulla. “Ho stima di Di, è un allenatore che fa giocare bene le squadre, ha un approccio giocoso, divertente, estetizzante al calcio”. Su. “è uno di quei pochi sportivi entrato nell’immaginario collettivo. Quando ha smesso di giocare c’è stata una commozione trasversale, legata non solo ama a tutta l’Italia perché abbandonando i campi di calcio se ne andavano con lui anche pezzi della nostra giovinezza. Quando accade questo vuol dire che ...