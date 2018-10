Andrea Dovizioso | GP Giappone 2018 | “Siamo partiti subito bene nelle FP1 | non aveva senso

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso subito il più veloce - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo non ce la fa : Andrea Dovizioso (Ducati) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv) ed inizia con il piede giusto il suo fine settimana. Per la scuderia di Borgo Panigale, tuttavia, le buone notizie si concludono qui, dato che Jorge Lorenzo, dopo aver fatto un tentativo in avvio di turno, decide che per lui il weekend nipponico finisce in anticipo, dato che i dolori a braccio ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Possiamo essere veloci qui. Marquez compagno di squadra in futuro? Sarebbe bello” : Si è conclusa poco fa la conferenza stampa del GP del Giappone 2018, quartultimo round del Mondiale di MotoGP. I temi non mancano: un Marc Marquez vicino al titolo iridato e lo spagnolo ambito, dopo il 2020, da altre squadre per centrare il bersaglio grosso. Di questo e altro ha parlato Andrea Dovizioso, il secondo della classifica generale a 77 punti da Marc che, inizialmente, ha sottolineato quanto potrebbe essere stimolante avere un compagno ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez” : Jorge Lorenzo lascerà la Ducati a fine stagione per andare ad affiancare Marc Marquez alla Honda e Andrea Dovizioso, alla vigilia del GP del Giappone, ha parlato dell’ormai ex compagno di squadra e della corsa iridata che pare al capolinea, mettendo pepe sul finale del Motomondiale 2018, che fa tappa a Motegi. A marca.com l’italiano ha dichiarato: “I suoi tre successi di fila mi hanno colpito ovviamente, è normale, poiché ha ...

MotoGp – Dovizioso pensa già al 2019 - Andrea non teme la Honda : “sulla carta sono i migliori - ma…” : Andrea Dovizioso e la consapevolezza della competitività della Ducati: il forlivese del team di Borgo Panigale pronto ad un 2019 da favola Il Gp del Giappone è ormai alle porte: i piloti sono già in viaggio o addirittura sono già approdati in terra asiatica in vista della gara di Motegi, che si disputerà domenica, alle 7.00 italiane. Marc Marquez si gioca il suo primo match point: lo spagnolo, così come accaduto nel 2014 e nel 2016, ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

MotoGp – Dovizioso tra complimenti e rimproveri : Andrea fa commuovere il giornalista thailandese : Andrea Dovizioso fa commuovere il giornalista thailandese dopo il Gp di domenica scorsa a Buriram Una settimana di stop, prima dell’inizio del trittico asiatico di MotoGp. I campioni delle due ruoti sono scesi in pista domenica scorsa, per il primo storico Gp della Thailandia, che ha regalato un grandissimo spettacolo col duello all’ultimo sorpasso tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale ha avuto la meglio lo spagnolo ...

MotoGp - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : 'Abbiamo messo in crisi Marquez - penso al prossimo anno : vogliamo il Mondiale' : ... mi fa molto piacere che abbia esultato così per una vittoria contro di me e questo significa che stiamo mettendo in crisi il sei volte Campione del Mondo . Oggi ero obbligato a stare davanti e non ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo messo in crisi Marquez - penso al prossimo anno : vogliamo il Mondiale” : Andrea Dovizioso ha conquistato un prezioso secondo posto nel GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha lottato alla pari con Marc Marquez e si è dovuto arrendere soltanto nel finale al cospetto del Campione del Mondo che ha confermato il proprio strapotere anche sul nuovo circuito di Buriram. Il forlivese ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Mi fa molto piacere che Marquez ha detto che ...

MotoGP – Marquez vince facendo ‘il Dovizioso’ : “Andrea furbo e intelligente - ecco come l’ho beffato” : Marc Marquez autore di una splendida vittoria nel GP della Thailandia, svela la strategia che lo ha portato al successo: aver studiato ed ‘imitato’ Dovizioso Davvero felice Marc Marquez per il successo ottenuto in Thailandia. Una gara bella e difficile, conclusasi con un testa a testa al cardiopalma con Dovizioso, vinto alle battute finali dal pilota campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez il favorito - Andrea Dovizioso e il redivivo Valentino Rossi pronti a contrastarlo : Farà molto caldo sul circuito di Buriram (Thailandia), sede del quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Al di là delle temperature atmosferiche previste in aria e sull’asfalto, lo show asiatico a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico. Marc Marquez, leader del campionato e pRossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su ...

MotoGP - GP Thailandia. Andrea Dovizioso attacca Andrea Iannone : 'Ha bisogno di una bussola per girare' : Andrea Dovizioso e Andrea Iannone hanno vissuto due stagioni insieme alla Ducati, 2015 e 2016,. Anni complicati, in cui entrambi hanno messo insieme appena due vittorie nel 2016, Dovizioso in Malesia, ...