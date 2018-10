Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra Temptation Island Vip | “Ci siamo sentendo…” ma non

Andrea Cerioli : “Io e Alessandra ci sentiamo” - poi stoccata a Valentina Rapisarda : Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra: news dopo Temptation Island Vip Continua la conoscenza tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip. A rivelarlo l’ex concorrente del Grande Fratello a Uomini e Donne Magazine. Al momento la modella, ex di Andrea Zenga, non ha ancora le idee chiare. Ma sembra non voler perdere il […] L'articolo Andrea Cerioli : “Io e Alessandra ci sentiamo”, poi stoccata a ...

Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO : Dopo un falò di confronto imbarazzante nel quale ha negato tutto, oggi a Uomini e Donne Alessandra Sgolastra ha finalmente L'articolo Temptation Island Vip: Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Cerioli attaccato di nuovo da Giovanni Masiero : “Un esempio non limpido” : Temptation Island Vip, Andrea Cerioli e Giovanni Masiero: nuove critiche Andrea Cerioli è stato attaccato di nuovo da Giovanni Masiero. Non c’è stata mai grande simpatia, fra i due, e ne abbiamo avuto la prova anche dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Giovanni non ha un bel ricordo di Andrea (che ha conosciuto al […] L'articolo Andrea Cerioli attaccato di nuovo da Giovanni Masiero: “Un esempio non ...