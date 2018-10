Ancelotti | ' Insigne resta a Napoli | lo recuperiamo per il Psg'

Napoli - l'annuncio di Ancelotti : «Insigne indisponibile a Udine» : Inviato a Castel Volturno «Insigne è indisponibile, ha un piccolo problemino, speriamo di recuperarlo per Parigi», Ancelotti apre la conferenza stampa annunciando...

Napoli - Ancelotti sempre più scatenato : “all’andata abbiamo ‘sistemato’ Klopp” - poi parla di Insigne e della città : Il Napoli sta disputando una stagione ottima, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito a non fare rimpiangere l’addio di Sarri. L’attuale allenatore azzurro è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: “Giocare bene è più facile. Nel calcio di oggi conta molto la statistica, si cerca di spiegare questo sport con i numeri. Ma in questo sport i numeri contano il giusto. La vera statistica rimangono i gol fatti e subiti. I ...

Napoli - Insigne : “Segno di più? Grazie Ancelotti” : Napoli – Stasera dovrà guidare l’attacco azzurro Lorenzo Insigne. Dovrà guidarlo verso una vittoria che qualche anno fa, contro la Polonia e con altri giocatori, non sarebbe stata forse un problema, ma che lo è con un gruppo che si deve ritrovare dopo la debacle del (non) Mondiale. A Lorenzo Insigne (o meglio, anche a […] L'articolo Napoli, Insigne: “Segno di più? Grazie Ancelotti” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Napoli - Colomba su Insigne : “La mossa di Ancelotti è stata vincente” : Ospite a Radio 1 Sport, il nuovo canale digitale di Rai Radio 1, l’ex allenatore del Napoli Franco Colomba ha detto la sua sulla mossa offensiva di Ancelotti, che ha iniziato a schierare Insigne più vicino all’area avversaria: “La mossa fatta da Ancelotti di schierarlo come seconda punta è stata vincente, riesce a sfruttare tutta la sua velocità e rapidità di esecuzione“. Poi ricorda la sua di “mossa” ai ...

Insigne Azzurro pallido? E' arrivata la cura di Ancelotti : Non c'è mai stata pace per Lorenzo Insigne. Quattro anni fa i tifosi del Napoli gli davano dello “sporco interista” e del “buffone”, dopo aver lanciato a terra la maglia a causa di una sostituzione. Undici mesi or sono si era invece ritrovato involontario capro espiatorio a causa delle incertezze di

Ounas - Insigne - Ospina Ancelotti in tre mosse sistema pure il Sassuolo : Carlo Ancelotti dà scacco matto al Sassuolo in tre mosse: la maglia da titolare assegnata a Ounas, la staffetta a inizio ripresa tra il franco-algerino e Insigne, la partita perfetta del portiere Ospina. Sono loro a firmare il prezioso successo del Napoli sugli emiliani che consente agli azzurri di restare in alto e a distanza ancora non siderale dalla Juventus.Il turnover portato all'eccesso (ieri otto i cambi rispetto all'esaltante notte ...

Insigne dopo Napoli-Sassuolo : 'Con Ancelotti mi diverto di più' : E so di avere la fiducia dell' allenatore e soprattutto dei compagni " ha dichiarato a fine partita ai microfoni di Sky Sport " scendo in campo sempre con l'obiettivo di fare gol, perché solo così ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha messo più vicino alla porta - sono più leggero. Su Allan nell'Italia...' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: 'sono più sereno, ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Io cerco sempre di ricambiare in campo con sacrificio per la squadra e per cercare di fare ...