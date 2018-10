America Centrale | carovana di migranti dall' Honduras 4mila in marcia verso USA | Trump

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell' Uragano Michael che nell' America Centrale ha causato 13 morti . Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

L’Uragano Michael semina morte e distruzione in America Centrale : “è una tempesta mostruosa” e ora minaccia la Florida - ordinate evacuazioni : L’Uragano Michael ha già provocato devastazione e almeno 13 vittime (confermate) in America Centrale , portando con sé piogge torrenziali e inondazioni, ed ora minaccia la Florida : il “landfall” è previsto nella giornata di domani, ed il governatore Rick Scott ha allertato la guardia nazionale che ha già inviato 1250 uomini sul posto (altri 4mila sono pronti a partire). E’ stata anche ordinata l’evacuazione degli ...

America Centrale : 7 morti per piogge torrenziali :