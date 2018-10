meteoweb.eu

Ambiente, AIGAE: ogni anno "finiscono in mare oltre 8 milioni di tonnellate di plastica"

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “finiscono indidi plastica. In tutta la Terra ilè uno solo, ed è essenziale per la nostra vita anche se vivessimo sempre in cima alle Alpi e senza mai mangiare pesce. Per questo è fondamentale che noi guide riuscissimo a far comprendere tutto questo anche quando accompagniamo persone nei rifugi o a vedere gli stambecchi perché senza ilnon possiamo respirare, non possiamo bere e mangiare. Dobbiamo prendercene cura anche se non andassimo mai in spiaggia”: lo ha affermato Franco Bogogno, divulgatore scientifico. Bogogno, vincitore di numerosi premi ha partecipato a due spedizioni in Artico (2016 Passaggio a Nord Ovest e 2018 a nord delle Svalbard) per il campionamento e la raccolta dati sulle plastiche in. Presente al Meeting ha tenuto un seminario sul tema “Plastica in acqua, dalle Alpi al polo Nord. Dati, dinamiche ed ...