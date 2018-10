Alluvione nel Calatino | Falcone | “Nessuno verrà lasciato da solo”

Alluvione nel catanese - geologi : “è necessario istituire presìdi territoriali per fronteggiare il dissesto idrogeologico” : “Il nubifragio che si è abbattuto sulla zona del catanese e siracusano ha evidenziato tutte le criticità di un territorio da troppo tempo trascurato e maltrattato”. Con queste parole Antonio Alba, consigliere nazionale geologi ha espresso la sua preoccupazione in seguito agli eventi metereologici avvenuti nella notte del 18 ottobre, che hanno visto ampie aree inondate dall’acqua sin dalle prime ore del mattino, con gravi disagi alla ...

Maltempo - Alluvione a Catania : la brigata Aosta soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...

Alluvione anche nel siracusano : le immagini dall'alto sul territorio di Lentini [VIDEO] : I nubifragi che hanno colpito la Sicilia orientale a partire dalla serata di ieri e poi soprattutto nel corso della notte, hanno messo in ginocchio vaste aree della provincia di Catania ma anche...

Alluvione nel catanese : Palagonia e' in ginocchio - le immagini impressionanti : Continuano ad arrivare testimonianze e immagini dal catanese, nuovamente martoriato da piogge torrenziali e alluvioni lampo nelle ultime ore. Come vi abbiamo mostrato nei precedenti articoli,...

Maltempo in Sicilia - disastrosa Alluvione in Provincia di Catania : 200mm di pioggia nella notte - paesi e campagne invasi da acqua e fango [FOTO] : 1/7 ...

Alluvione in Tunisia : devastazione e vittime nelle ultime ore : La vasta depressione - di cui vi parlavamo ieri - localizzata sul Nord Africa ha causato piogge alluvionali e violenti temporali sulla Tunisia. Diverse strade del Paese sono rimaste bloccate a...

Accadde oggi : nel 2000 la devastante Alluvione nel Nord-Ovest - che coprì d’acqua Piemonte - Lombardia - Liguria e Valle d’Aosta : Ancora la ricordiamo tutti. Chi l’ha vista solo in televisione e chi invece l’ha vissuta personalmente. Era il 13 ottobre 2000 quando sulle regioni del Nord-Ovest iniziò a piovere a ridotto. Il maltempo durò ben tre giorni, durante i quali l’acqua si abbatté a terra senza tregua. Solo il 16 ottobre, quando le nuvole iniziarono a dissiparsi, si poté iniziare a tirare le somme di uno dei più grandi disastri che abbiano colpito la zona in tempi ...

Maltempo - Alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Hanno lavorato senza sosta per tre giorni nel fango : i 9 vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'Alluvione : I vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione. Sono 9 i vigili del fuoco, specializzati in calamità naturali , partiti da Olbia per prestare soccorso nel sud Sardegna, in seguito all'alluvione ...

Disastrosa Alluvione in Francia : bilancio sale a 13 morti. Fiumi ancora in piena nell'Aude. : Si aggrava di ora in ora il bilancio della tremenda alluvione che ha colpito la Francia del Sud a partire da questa notte.?Gli ultimi aggiornamenti parlano di 13 morti e alcuni feriti gravi.?Le...

Alluvione Calabria : l’Ente Parco dell’Aspromonte assicura “il proprio supporto nelle diverse fasi organizzative e di monitoraggio” [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo Calabria - Alluvione nel Lametino : ritrovato il corpo del piccolo Nicolò - la disperazione del padre Angelo Frijia : Un altro giorno tragico per Angelo Frijia, marito di Stefania Signore e padre dei bambini Cristian e Nicolò: è disperato e piange sulle spalle dei suoi familiari in queste ore drammatiche, quelle del ritrovamento del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre, quando ha perso la vita assieme alla mamma e al fratello di 7 anni. L’uomo si trova sul luogo del ritrovamento di Nicolò: sta attendendo la conclusione delle operazioni di recupero del ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : trovato il corpo del bimbo disperso nel Lametino : E’ stato trovato in queste ore il corpo del piccolo Nicolò, 2 anni, disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il bambino si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ...