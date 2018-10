Allerta Meteo | nuovo pesantissimo avviso di Estofex per la Sicilia e il Mar Ionio

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo sulle isole : nubifragi in Sicilia e Sardegna - rischio alluvione lampo su Catania : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo al Sud : criticità gialla in Sardegna e Sicilia per Venerdì 19 Ottobre : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione, al momento sullo Stretto di Sicilia, si sposta progressivamente verso Est, apportando condizioni di spiccata instabilità sull’Isola, in particolare sui relativi settori meridionali ed orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - violentissima Squall-Line nel Canale di Sicilia : sta per colpire Malta - domani mattina colpirà Ragusa e Siracusa [LIVE] : 1/13 ...

Maltempo Sardegna : Allerta Meteo declassata da arancione a gialla : La Protezione civile della Sardegna ha declassato da arancione a gialla l’allerta meteo in vigore nelle ultime 24 ore per il sud Sardegna e la Gallura. Il nuovo avviso è valido dalle 22 di oggi fino alle 18 di venerdì 19 ottobre. Le zone interessate da criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico sono l’Iglesiente, il Campidano, il bacino del Flumendosa-Flumineddu e tutta la Gallura. “Manteniamo ancora il codice ...

Allerta Meteo - ciclone nel Mediterraneo : Malta - Sicilia e Sardegna a rischio alluvioni lampo - caldo anomalo al Centro/Nord : 1/12 ...

Allerta Meteo Estofex - un MCS risale dalla Tunisia : allarme nubifragi - grandine e tornado in Sicilia e Sardegna : Allerta Meteo – Nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo che continua ad agitare l’area del Mediterraneo. Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo occidentale, incluse la Sardegna meridionale, la Sicilia, parti della Spagna orientale e le Baleari, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado. Livello 1 per le stesse minacce nella Spagna sudorientale. Livello di Allerta 2 per l’area ...

Cagliari. Allerta Meteo fino alle 24 di domani : Zedda chiude scuole - uffici e parchi cittadini : Provvedimento necessario a seguito delle indicazioni della Protezione Civile. Disposta per domani giovedì 18 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Cagliari. Viste le indicazioni ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo : scuole chiuse giovedì 18 Ottobre in molti Comuni della Sardegna [ELENCO] : scuole e uffici pubblici chiusi domani a Cagliari e nei Comuni dell’area metropolitana. Lo ha disposto questa sera il sindaco metropolitano Massimo Zedda, dopo essersi consultato con la Protezione civile. Obiettivo: evitare che le strade della città e le arterie di collegamento con i centri dell’hinterland si riempiano di auto. Oggi era stata emanata un’Allerta meteo arancione – sino alla mezzanotte di domani – ma ...

Allerta Meteo - violenta squall-line temporalesca dalla Tunisia verso Sardegna - Malta e Sicilia : attenzione a Giovedì 18 Ottobre : Allerta Meteo – Fa caldo, molto caldo in queste ore in tutt’Italia: al Nord, dove splende il sole e la temperatura ha raggiunto oggi pomeriggio +22°C a Trieste e Mantova e +21°C a Merano, ma soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare nelle Regioni tirreniche, con temperature quasi estive tra Liguria e Campania. Clima molto mite anche in Puglia e Sicilia. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto i +27°C a Napoli, Salerno e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità arancione per 24 ore : Ancora 24 ore di Allerta arancione per nubifragi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino che proroga fino alla mezzanotte di giovedì 18 il rischio idrogeologico nel sud Sardegna, Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu, ma anche in Gallura, indicata in queste ore con codice giallo. Nel frattempo sul Cagliaritano ha ricominciato a piovere insistentemente, con temporali e fulmini. Al momento non ...

Allerta Meteo - nuovo ciclone sul Mediterraneo provocherà nubifragi e alluvioni lampo nelle prossime 36 ore : possibili 200mm di pioggia in Sardegna e Corsica [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo Estofex - Mediterraneo nella morsa del maltempo : temporali e nubifragi in Sardegna e sulle regioni tirreniche : Allerta Meteo – Il Mediterraneo continua ad essere ancora in balia del maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi a questo proposito. Allerta Meteo di livello 1 per le parti centrali ed occidentali del Mediterraneo, principalmente per nubifragi. Livello 2, invece, per Algeria orientale e Tunisia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono valide fino alle 8 ...