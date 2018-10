Alla scoperta del Qatar | dove il lusso incontra la Storia

Archeologia : il premio Khaled al-Asaad 2018 va Alla “piccola Pompei” scoperta in Francia : Vienne, considerata la “piccola Pompei francese”, ha ricevuto l’International Archeological Discovery Award, il premio intitolato a Khaled al-Asaad, direttore dell’area archeologica e del Museo di Palmira dal 1963 al 2003 che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, finendo trucidato dall’Isis. Vienne di trova sulle sponde del Rodano, a circa 30 km a sud di Lione; era una città romana di circa 7mila mq abitata ...

Quiliano : sabato 20 ottobre "Su e giù per Roviasca" - l'ultima escursione Alla scoperta della bellezze del territorio : Ultimo appuntamento per quest'anno con le escursioni organizzate dal Comune di Quiliano, l'Associazione Volontari Protezione Civile di Quiliano, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l'Associazione ...

Moto3 - Motegi : Foggia e Vietti Alla scoperta del tracciato : Con pista asciutta e bagnata, per i due piloti dello Sky Racing Team VR46 la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone è tornata utile per scoprire le caratteristiche del Twin Ring Motegi. ...

Turismo : tour operator e media cinesi Alla scoperta della Sicilia : Palermo, 18 ott. (AdnKronos) - Tre milioni di turisti cinesi, nel 2017, hanno scelto l’Italia, rendendola la prima destinazione in Europa e la terza nel mondo. E sono stati 130 i milioni di turisti cinesi che, più in generale, hanno fatto un viaggio all’estero lo scorso anno. Per di più, secondo i d

Alla riscoperta dei versi perfetti di René Char : Davide Brullo Albert Camus, settant'anni fa, semplicemente, capitolò. «Ho sul mio tavolo le bozze di Fureur et mystère. Una parola sola, per dirti la mia gioia, per dirti che è il più bel libro di ...

Monti Sibillini - Alla scoperta del Camoscio : VISSO Il 23 ed il 31 ottobre prossimi si svolgerà nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini il 9° censimento autunnale del Camoscio appenninico, nell'ambito della direttiva "biodiversità" del Ministero ...

La sonda europea 'BepiColombo' va Alla scoperta di Mercurio : Essendo più vicino al Sole [VIDEO] e per questo uno dei pianeti più difficili da raggiungere, Mercurio è sempre stato un corpo celeste alquanto misterioso e dunque quasi completamente sconosciuto. Per poterlo studiare in modo approfondito gli scienziati hanno messo a punto una sonda spaziale europea denominata BepiColombo in collaborazione con l'agenzia spaziale giapponese Jaxa. Ora, data e luogo del lancio della sonda BepiColombo Il lancio ...

Sardegna : Alla riscoperta delle tradizioni con percorsi tra gli olivi : Una domenica tra gli olivi sardi per scoprire le tradizioni e i costumi che ruotano intorno alle piante secolari. L’appuntamento, fissato per il 28 ottobre, coinvolge mezza Sardegna dal nord ala sud dell’isola: Berchidda, Bosa, Riola Sardo, Seneghe, Dolianova, Escolca, Genuri, Gonnosfanadiga, Serrenti, Villacidro, Giba, Masainas, Santadi, Ittiri, Uri e Usini. 14 comuni per altrettanti affascinanti itinerari in sei diverse ...

Alla scoperta della Valle della Loira sulle orme di Leonardo : E' la festa della creazione e della creatività da vivere con mostre, spettacoli di suoni e luci, concerti: una grande festa che parte da Leonardo e il Rinascimento per arrivare all'oggi e al futuro".

ForestAmica : Alla scoperta delle riserve naturali orientate “Monte Velino” e “Feudo Intramonti” : Il 18 ottobre prossimo, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 16:00, i Centri Visite delle riserve naturali orientate Statali del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, e di Feudo Intramonti, a Civitella Alfedena, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità delle foreste in veste autunnale, nell’ambito della manifestazione nazionale “ForestAmica”, che si svolge contemporaneamente in tutta Italia nelle 129 ...

Padre abusa della figlia per 9 anni. La scoperta dopo la confessione della ragazza Alla madre : Per nove anni ha abusato della figlia: la ragazzina, ora adolescente, nello scorso mese di settembre ha trovato il coraggio e si è confidata con la madre che ha poi presentato denuncia ai Carabinieri. Per questo un uomo di 45 anni è stato arrestato dai militari dell'Arma, in provincia di Potenza, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che è separato da ...

Dario Ruscetta : 'Ecco il mio Food Circus una comunità Alla scopertà degli artigiani del cibo' : L'idea di un 36enne modenese che lancia un crowdfunding Un sito 'casa' per andare oltre le produzioni di massa

CalAmp e LoJack - Alla scoperta della CrashBoxx : Strade più sicure sotto ogni punto di vista. questo lobiettivo della CalAmp, lazienda che detiene LoJack, un marchio da tempo famoso per gli antifurti per auto e ora impegnato anche nel mondo della gestione delle flotte aziendali e del car sharing. Per conoscere meglio le tecnologie dellazienda statunitense abbiamo intervistato in esclusiva il presidente e ceo Michael Burdiek che ci ha spiegato quali sono le varie potenzialità dei sistemi di ...