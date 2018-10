Alitalia - il 29 nuovo incontro a Ministero Lavoro su rinnovo Cigs : Roma, 19 ott., askanews, - Il 29 ottobre l' Alitalia e i sindacati si rivedranno al Ministero del Lavoro per il rinnovo della Cigs , richiesto dall'azienda per 1.570 dipendenti. Si è svolto oggi un ...

Fs - Battisti : il nuovo piano pronto per fine anno. Per Alitalia Azienda aperta - disponibili a valutare : Teleborsa, - "Puntiamo di concludere il nuovo piano industriale entro fine anno e presentarlo agli stakeholder a inizio 2019". Lo ha affermato l'AD di Fs , Gianfranco Battisti , presente al Forum ...

Fs - Battisti : il nuovo piano pronto per fine anno. Per Alitalia "Azienda aperta - disponibili a valutare" : "Puntiamo di concludere il nuovo piano industriale entro fine anno e presentarlo agli stakeholder a inizio 2019". Lo ha affermato l'AD di Fs , Gianfranco Battisti , presente al Forum Ambrosetti in ...

Alitalia - il nuovo ad di Ferrovie : “Interesse a entrare in cordata per comprarla con un partner aeronautico” : Di un possibile intervento delle Ferrovie dello Stato per rilevare Alitalia si parlava già a febbraio, prima delle elezioni. Ora il nuovo ad del gruppo pubblico Gianfranco Battisti, in un’intervista al Sole 24 Ore, annuncia che c’è “un interesse” a patto che prima la compagnia trovi “un partner aeronautico che consenta di sviluppare al meglio il lungo raggio”. E il governo benedice l’operazione, di fatto una ...