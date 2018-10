Alfa Romeo Castello | ecco le ultime indiscrezioni sul SUV a 7 posti

Fca - volano le vendite premium in Europa. Nei nove mesi Jeep +66 - 8% e Alfa Romeo +7 - 6% : TORINO - 'Dopo la sostenuta crescita delle immatricolazioni in luglio e agosto, con un forte aumento per Fca rispettivamente del 17,2 e 38,9%, a settembre - in relazione all'introduzione...

Alfa Romeo Giulietta : la nuova generazione sarà con tradizione posteriore ma orfana del diesel : La futura generazione della Giulietta porterà al debutto novità considerate epocali per questo modello Ancora non è chiaro quale sia il futuro dell’Alfa Romeo Giulietta, ma se verrà proposta una nuova generazione questa arriverà certamente dopo il 2022, anno in cui verrà svelato il nuovo piano industriale della Casa del Biscione. Nonostante queste incertezze, ci sono alcuni punti fermi che caratterizzeranno il futuro modello a due volumi. ...

Alfa Romeo Castello : ecco una nuova ipotesi del grande SUV del Biscione : In queste ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni sul nuovo Sport Utility Vehicle che dovrebbe sbarcare sul mercato con il nome di Alfa Romeo Castello . Nelle scorse ore è stato postato in ...

Alfa Romeo SUV : ecco le forme del baby Stelvio : Un’immagine postata da un concessionario Alfa Romeo di Winnipeg sembra ritrarre il futuro baby SUV della Casa del Biscione Torniamo a parlare di Alfa Romeo, nome legato sempre più ai SUV, infatti dopo aver parlato del futuro crossover sette posti che forse si chiamerà Castello, ora tocca al modello entry-level a ruote alte che andrà a posizionarsi per prezzo e dimensioni al di sotto dello Stelvio. sulla pagina Facebook di un concessionario ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 8-14 ottobre - : Alfa Romeo La settimana di casa Alfa Romeo si è aperta con l'annuncio ufficiale di un nuovo richiamo per Giulia e Stelvio con diversi esemplari coinvolti, in tutto il mondo, che presentano un ...

All'asta la Alfa Romeo 155 GTA Stradale - un esemplare unico simbolo delle occasioni perse : Modelli, questi ultimi, che avrebbero potuto far sognare gli appassionati di tutto il mondo a cui per anni è mancata una Alfa Romeo ad alte prestazioni. Nella lista di questi rimpianti c'è anche la ...

Alfa Romeo Castello : nuove indiscrezioni sull’inedito SUV 7 posti : Le ultime indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti targato Alfa Svelano il possibile nome e altre succulente caratteristiche Dal web arrivano nuove interessanti indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti della Casa del Biscione atteso tra il 2019 e il 2020. La futura ammiraglia a ruote alte targata Alfa Romeo è stata immaginata in un nuovo rendering diramato in rete che mostra un SUV dal carattere marcatamente sportivo e dalla personalità ben ...

Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza dello Zoute Grand Prix 2018 : Uno splendido esemplare di Alfa Romeo 6C 2500 SS Touring Superleggera Coupé del 1948 ha vinto il premio “Best of show” alla...

Alfa Romeo - Allasta lunica 155 GTA da strada : L'Alfa Romeo 155 GTA stradale sarà uno dei pezzi pregiati dellasta Bonhams che si terrà a Padova il prossimo 27 ottobre in occasione di "Auto e moto depoca", il più grande mercato dEuropa dedicato allautomobilismo dantan.Derivata dalla Delta. Nata come prototipo in previsione di una piccola serie che non ha mai visto la luce, è stata concepita nelle officine Abarth sulla base della 155 Q4, dotata di un motore e di un sistema 4WD ...

Alfa Romeo Giulia - Stelvio Quadrifoglio e 4C - generazione di fenomeni" : ... ma ha saputo anche raccontare come il segreto in cucina spesso sia creare il binomio tra tradizione e modernità, fondendo le biodiversità italiane, ingredienti unici al mondo. Per i maghi del ...

Alfa Romeo 155 GTA Stradale : all’asta ad una cifra stratosferica l’unico incredibile esemplare [FOTO] : Era stata pensata per essere la risposta italiana alla Bmw M3, ma alla fine il progetto fu abbandonato e rimase un unico esemplare della vettura All’inizio degli anni ’90 la Casa del Biscione era famosa per il suo dominio nel campionato DTM tedesco con l’indimenticabile Alfa Romeo 155 GTA. Gli uomini Alfa avevano quindi deciso di realizzare una versioen Stradale della 155 GTA come risposta italiana alle potentissime BMW M3 e Mercedes 190E ...

TECNO Nanni Galli V8 : debutta la supercar da 500 CV con V8 Alfa Romeo e alimentazione GPL [FOTO] : In occasione del Salone di Parigi 2018 debutta la supercar artigianale con spinta da un V8 Alfa Romeo 4.7 litri alimentato a GPL Sotto i riflettori del Salone di Parigi 2018 ha fatto il suo debutto la TECNO Nanni Galli V8, supercar artigianale equipaggiata da un poderoso V8 Alfa Romeo 4.7 litri di origine Maserati, preso in prestito dalla (C ed in grado di erogare adesso una potenza di ben 503 CV. Realizzata dalla Montecarlo Engineering, ...

Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge : Nel weekend presso il Golf Club Castello di Tolcinasco (MI) è andata in scena l’ultima tappa italiana dell’Alfa Romeo Golf Challenge, l’evento capace di esprimere l’essenza di due realtà premium. Passione, stile sportivo, equilibrio e performance accomunano infatti Alfa Romeo e il Golf, e questi valori si sono espressi e fatti apprezzare nella cornice dei […] L'articolo Gran finale dell’Alfa Romeo Golf Challenge sembra essere il ...