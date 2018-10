Alex Palmieri | Io discriminato perchè gay Video | La mia canzone contro

ilsussidiario

: Alex Palmieri ospite di @eleonoradaniele a #storieitaliane 'quando andavo a scuola mi hanno minacciato' @RaiUno - storie_italiane : Alex Palmieri ospite di @eleonoradaniele a #storieitaliane 'quando andavo a scuola mi hanno minacciato' @RaiUno -

(Di venerdì 19 ottobre 2018): "Iogay"., il cantante 27enne a Storie Italiane parla del brano If that was you: "La miail bullismo"