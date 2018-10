Alessio Rossi | l' Italia non si merita le scenette della manina

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...