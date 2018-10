Alessandro Battaglia | la prova è in una lettera | Papa Francesco sapeva degli abusi “Ora

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo 7 anni decide di metterci il nome, il cognome e il volto. Ma per, che fu abusato da un sacerdote quando era adolescente, non è stato semplice. La svolta non è arrivata dopo la sentenza di primo grado, che lo scorso 20 settembre ha condannato don Mauro Galli a 6 anni e 4 mesi di carcere, bensì dopo un viaggio in Germania. In un’intervista sul quotidiano La Verità,racconta la scena che lo ha convinto a uscire allo scoperto, a mostrarsi in pubblico indossando una maglietta con la scritta “Abusato a 15 anni da don Mauro Galli“. E’ a Berlino per partecipare al meeting internazionale delle vittime dida parte del clero e si trova davanti una parete con una cinquantina di nomi: “Non capivo cosa significassero e ho chiesto: erano i ragazzi suicidati per colpa dei sacerdoti. Lì ho capito di non essere più una vittima, ma un sopravvissuto”. ...