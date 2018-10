Alessandra Amoroso | Trova un modo | Testo | Audio | MP3

Alessandra Amoroso : in live a Radio Subasio - come partecipare : Alessandra Amoroso sta per aprire le danze ad un live speciale di un’ora, grazie a Radio Subasio. L’artista sarà presente infatti il 5 novembre 2018 al microfono per proporre un mini concerto a cui potranno partecipare 40 persone per quanto riguarda l’esibizione dal vivo. In questa nuova parentesi, Alessandra Amoroso racconterà anche qualcosa di se e soprattutto parlerà del suo nuovo disco 10. Alessandra Amoroso lancia il ...

Ultimi giorni per partecipare a RDS Music Experience con Alessandra Amoroso : tutti i dettagli del contest : RDS Music Experience con Alessandra Amoroso è pronto a entrare nel mondo di 10. L'artista sarà infatti ospite della sede di Roma dell'emittente radiofonica per la presentazione del suo nuovo album, rilasciato in occasione dei primi 10 anni di carriera. Alcuni fortunati fan sono quindi invitati a partecipare all'evento che si terrà il 22 ottobre e per il quale è prevista un'esibizione dal vivo di Alessandra Amoroso, appena tornata in radio con ...

Alessandra Amoroso aggiunge sei nuove date in tutta Italia : il tour 10 è già da record : I dieci anni di carriera stanno regalando ad Alessandra Amoroso numerose soddisfazioni. A grande richiesta si aggiungono sei nuove date al tour 10, previsto per la primavera del 2019 in tutta Italia. Per celebrare questo importante traguardo, l'artista lanciata dal talent-show Amici di Maria De Filippi ha deciso infatti di intraprendere una tournée che la portera' in ogni singola regione. Intanto, gli appuntamenti per il firma-copie stanno ...

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Classifica Fimi : Alessandra Amoroso debutta al primo posto a 10 anni da Amici con numeri da record : Alessandra Amoroso La ciliegina sulla torta è arrivata. Alessandra Amoroso festeggia i dieci anni dall’inizio della sua carriera, lanciata dall’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, con un primo posto nella Classifica Fimi della 41esima settimana (quella relativa alle vendite dal 5 al 10 ottobre 2018). La cantante salentina è, inoltre, già disco d’oro con 10, titolo che è un chiaro riferimento al traguardo appena festeggiato. ...

Alessandra Amoroso - i fan in guerra con Milly Carlucci : 'Sfig***' - lo sfregio clamoroso - a Maria De Filippi - : Gaffe o sgarbo? I fan di Alessandra Amoroso sostengono che il gesto di Milly Carlucci rientri nel secondo campo. La conduttrice di Ballando con le Stelle , su Twitter, ha voluto fare i complimenti all'...

FIMI Awards della settimana dagli inarrestabili Maneskin a Ultimo - Alessandra Amoroso e tanti altri : Come ogni lunedì è tempo dei FIMI Awards e questa settimana sono tante le certificazioni per gli artisti. Nessun album nella lista, solo trenta singoli che hanno guadagnato i dischi di platino e d’oro. Immancabili in questo periodo nelle classifiche FIMI Awards i Maneskin, che si aggiudicano il disco d’oro per il nuovo singolo “Torna a casa”. In attesa dell’uscita dell’album “Il ballo della vita” il prossimo 26 ottobre, i quattro giovani ...

Domenica Live - Alessandra Amoroso e il segnale in diretta di Barbara D'Urso : Puzza di bruciato a Domenica Live e Pomeriggio 5. Qualcuno ha notato come Barbara D'Urso usi per i suoi due programmi molte canzoni di Alessandra Amoroso come sottofondo musicale. Domenica, ha notato il sito specializzato Gossipetv, Carmelita ha battuto ogni record, mandando in onda di fatto un "best of" della ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, dall'ultimi singolo Trova un modo a Sul ciglio senza far rumore, dalle cover Io che amo solo ...

Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso : il gesto della conduttrice : Barbara d’Urso vuole Alessandra Amoroso come ospite? Il gesto a Domenica Live A Domenica Live e Pomeriggio 5 le canzoni di Alessandra Amoroso non mancano mai. Ma nella puntata del 15 ottobre 2018 si è fatto davvero un abuso della discografia della cantante di Amici. Da Trova un modo – ultima hit estratta dal nuovo […] L'articolo Alessandra Amoroso corteggiata da Barbara d’Urso: il gesto della conduttrice proviene da ...

Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi : “Ho la pelle d’oca” : Alessandra Amoroso fa emozionare Maria De Filippi. È successo durante la diretta di ieri sera di a Tu sì que vales dove gli occhi lucidi di Maria non sono riusciti a mentire. Un momento di pure emozione quando sul palco dello show condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez è salita Alessandra Amoroso. La conduttrice ha sempre dichiarato di amare la voce di una delle sue pupille e questa sera l’abbiamo vista anche ...

Tu si que vales - Alessandra Amoroso fa commuovere Maria De Filippi : il gesto e le parole rubate con Rudy Zerbi : Grandi emozioni a Tu sì que vales , con l'ospite Alessandra Amoroso che fa emozionare Maria De Filippi , la donna che l'ha lanciata ad Amici. La cantante salentina si è esibita con il suo ultimo ...