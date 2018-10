Alert sulle banche | lo spread chiude a 315 e gli istituti soffrono Sopra quota 400

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La spia della sala emergenze è monitorata minuto per minuto. Si accenderà quando e se lotravalicherà la soglia dei 400 punti base, ma già oggi, con la fiammata mattutina a 340, incute paura. Dentro la sala ci sono leitaliane: non tutte, ma neppure uno o due casi isolati. Per gli analisti che in queste ore guardano a cosa sta succedendo dietro la curva dellosono loro i soggetti più fragili e già colpiti da una tensione fortissima sui mercati. "Già i livelli di oggi sono di allerta e lasciano gli operatori finanziari in uno stato di incertezza non risolta. Questo può portare a posticipare decisioni di spesa o di investimento con un impatto negativo sull'economia reale", spiega Fabio Castaldi di Pictet Asset Management. Poi c'è lo spauracchio400, foriero di dolori. Perché - dice Francesco ...