Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al Museo di Storia della

"Low Form" - la mostra al Maxxi è un viaggio nell’immaginario surreale degli artisti di oggi : Sogni generati da pc, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso della vita: al Maxxi va in scena un viaggio nell'immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi. LOW FORM - Imaginaries and Visions in the Age of Artificial Intelligence è il progetto a cura di Bartolomeo Pietromarchi che dal 20 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019 porta al il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo i lavori di 16 artisti ...

viadotti A24-25 - il ministero : “Strada dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strada dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

viadotti A24-25 - il ministero : “Strade dei Parchi limiti il traffico. Non dimostrato adeguato standard di sicurezza” : “Strade dei Parchi deve limitare il traffico” perché i sopralluoghi sui Viadotti hanno evidenziato che il decadimento manutentivo riscontrato “è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito” della circolazione. Dopo il botta e risposta sulle condizioni della A24-25, arriva l’affondo del ministero delle Infrastutture nei confronti della concessionaria Toto ...

Al via Gold/Italy ad Arezzo - in mostra settore orafo gioielliero : Arezzo, 17 ott. (Labitalia) - Oreficeria, argenteria, semilavorati, pietre, componentistica, tutto [...]

CINECITTA' SI MOSTRA - Al via le visite guidate e i laboratori per persone sorde : ... anche ai visitatori con bisogni speciali, ora in grado di godere di un eccezionale luogo di cultura e di storia, già apprezzato ogni anno da 90mila visitatori da tutto il mondo.

Elliott Erwitt : a Pavia arriva Icons la mostra di fotografie - da Che Guevara a Marilyn Monroe : Elliot Erwin, il grande fotografo noto per i suoi scatti ironici, compie quest'anno novant'anni. La città di Pavia lo celebra con la mostra Icons aperta fino al 27 gennaio 2019 alle Scuderie del Castello Visconteo dove sarà possibile vedere i famosi ritratti di Che Guevara, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe.Continua a leggere

Milano : terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia - al via da domani : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della Polizia di via Ca

Ottavia Tracagni - la giovane designer in mostra a Testaccio : «Racconto la semplicità - è la mia scommessa» : Due giorni di esposizione a la Città dell'Altra Economia , Largo Dino Frisullo, a Testaccio , nel cuore pulsante di Roma . 88 opere per un susseguirsi di immagini al confine tra la pubblicità, la ...

Moscovici : deficit Italia mostra deviazione molto significativa : Lussemburgo, 1 ott., askanews, - Con le cifre che si conoscono oggi dalla nota di aggiornamento del Def riguardo all'aumento del rapporto deficit-Pil, e mentre Bruxelles attende i dettagli della ...

Italia-Russia : al via dal 2 ottobre al Centro russo di Scienza e cultura mostra 'Kizhi - territorio dell'armonia' : Roma, 27 set 18:32 - , Agenzia Nova, - Il 2 ottobre alle 18:30 si aprirà al Centro russo di Scienza e cultura una mostra dal titolo "Kizhi. territorio dell'armonia". Lo riferisce... , Com,

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi nuda : l’ex di Corona mostra il seno [FOTO] : 1/21 Foto Instagram ...

Milano : prorogata mostra 'viaggio nel tempo con M4' al museo archeologico : Milano, 24 set. (AdnKronos) - E' stata prorogata di due settimane 'Viaggio nel tempo con M4', la mostra dedicata ai ritrovamenti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi per la realizzazione della linea Blu della metropolitana milanese. Fino al 7 ottobre, al museo archeologico di corso Magenta 1

Dalla Cina Di Maio mostra al Pd il biglietto aereo : "viaggio in Economy - ecco la prova" : "Scusate ma devo rispondere a uno del Pd che dice che viaggio in Business": la polemica infinita tra il Luigi Di Maio e il Partito Democratico si arricchisce di un nuovo capitolo, anzi di una nuova ...

Sgarbi inaugura mostra di nudi maschili. E i vescovi preferiscono scappare via : Il nudo d'arte? Ne son piene le chiese, ma se esposto al museo non piace alla curia. Vittorio Sgarbi è riuscito dove fallirono Garibaldi e Mazzini: mettere in fuga i preti. Per far cadere il velo su ...