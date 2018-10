Aia | Rocchi sul Var | “Nessun arbitro può essere contrario”

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Intervistato da Repubblica, l’Gianlucaha parlato del livello di arbitraggio ai Mondiali ha spiegato anche da dove derivino i meriti: “Ai Mondiali abbiamo arbitrato a un livello altissimo. Il merito è stato anche del Var“. Secondo il fischietto fiorentino nessunpuòcontrario all’aiuto della tecnologia: “Ho fatto quattro derby di Roma col cappio al collo, stavo tre notti sveglio: prima durante e dopo. Gli ultimi due invece, col Var, me li sono goduti. Non c’èche possacontrario. Non cambia l’approccio, il mio obiettivo è non usare la tecnologia: cerco di non averne bisogno, di recente ci son riuscito. Ma so che se devo usarla, mi ripara un errore. È un vantaggio, se lo vedi come un muro lo userai sempre male“. Secondo“il vero problema è la linea di intervento. Su questo, ...