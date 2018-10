ilfattoquotidiano

: Adozioni in calo in tutto il mondo, ma non in Medio Oriente. Un grande tabù comincia a cadere - ilfattoblog : Adozioni in calo in tutto il mondo, ma non in Medio Oriente. Un grande tabù comincia a cadere - Mementomihi : 8.27 e da venti minuti parlano a voce leggermente alta di liceo classico, adozioni, calo delle nascite. -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) di Claudia De Martino* Negli ultimi anni la pratica dellerisente di una forte battuta d’arresto in tutti i continenti del, registrando un sonoro -72% e crollando da un picco di 42mila nel 2005 alle attuali 12mila annuali. Molti Paesi tradizionalmente “esportatori” di bambini (Congo, Vietnam, Federazione russa, Etiopia) si sono infatti ritirati dai protocolli che regolavano leinternazionali per ragioni molto diversificate, che spaziano dal contrasto interno alla povertà, a un crescente nazionalismo (che individua nell’esportazione di minori nazionali un elemento di debolezza del sistema Paese), al boicottaggio di pratiche unilaterali che favoriscono sistematicamente il trasferimento di minori di Paesi poveri in Paesi occidentali ad alto reddito e in particolare verso gli Stati Uniti. In questo scenario globalmente regressivo, non ci si aspetterebbe certo che un ...