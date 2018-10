Ad Albenga un sabato con i Nomadi e Ottobre De Andrè

Castagnate e solidarietà sabato 20 e sabato 27 all'Ortofrutticola di Albenga : Dopo il grande successo dello scorso autunno tornano le Castagnate all'OrtoShop. Il pomeriggio di sabato 20 e sabato 27 ottobre a partire dalle ore 14,30 L'Ortofrutticola di Albenga , in regione ...

Sabato presentazione del libro "I misteri del boia di Albenga" : 'I misteri del boia di Albenga'. Sabato 13 ottobre alle ore 17 presso la sala Polifunzionale 'Grasso Ghigliazza' Comando Polizia Municipale , ex Tribunale, in via Bologna ad Albenga, presentazione del ...