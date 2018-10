Abi | danni spread | confrontarsi con Ue

Maltempo Sardegna - Uta conta i danni : distrutta la viAbilità secondaria : Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del Maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo. Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni ...

Croazia-Serbia : presidente Grabar-Kitarovic ammonisce Belgrado su retorica che potrebbe creare 'danni irreparAbili' : ... che ha paragonato la Croazia alla Germania nazista, dicendo che "Adolf Hitler voleva un mondo senza ebrei, e la Croazia voleva un paese senza serbi". , Zac,

Vento forte in Campania : danni e disagi ad Avellino - evacuata Abitazione : Le forti raffiche di Vento in Campania hanno provocato nelle scorse ore non pochi danni e disagi: i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in circa 30 interventi che hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti sulla carreggiata. Nel comune di Forino un albero si è inclinato, minacciando così l’integrità di un’abitazione vicina, che è stata evacuata in via precauzionale. Si sono registrate principalmente tegole e ...

Verona : in 24 ore scoperti responsAbili danni corone a Divisione Acqui : Verona, 25 set. (AdnKronos) - La Polizia municipale ha individuato e segnalato all’autorità giudiziaria due cittadini stranieri. I soggetti, uno di origine indiana e un pakistano, sono responsabili di aver spostato, calpestato e gettato nel vallo dei bastioni le corone di alloro del Comune di Verona

ResponsAbilità del locatore per danni verso il conduttore provocati da un terzo : Cassazione del 26.6.2018 n. 16826 ai fini della Responsabilità del locatore verso il conduttore se un terzo arreca, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi dell'art. 1585 comma 2 cc, pur persistendo, al riguardo, autonoma e concorrente legittimazione ad agire in capo al locatore.Continua a leggere

Siderno - seconda intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Croce di sigarette davanti all’Abitazione : A meno di ventiquattrore dalla notizia di un messaggio intimidatorio, nuova intimidazione ai danni della famiglia Congiusta. Nei giorni scorsi qualcuno aveva lasciato un cumulo di terra sistemato davanti all’esercizio commerciale dei Congiusta a Siderno – come a dire “seppelliamo il ricordo di Mario Congiusta” – questa volta chi vuole intimidire la moglie e le due figlie è arrivato fino alla loro abitazione. Una Croce di sigarette è ...

Vuelta a España 2018 : tappa e maglia per Simon Yates. Vincenzo Nibali - che gamba come gregario! Limita i danni FAbio Aru : È tornato il Simon Yates del Giro d’Italia: anche alla Vuelta a España 2018 il britannico della Mitchelton-SCOTT detta legge con le sue azioni caratteristiche. La quattordicesima tappa, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, vede esaltarsi il gemellino nativo di Bury: uno scatto a 600 metri dal traguardo sulle rampe durissime dell’ultimo strappo per fare colpo doppio, oltre al successo parziale anche la maglia Rossa. I big della ...

Brasile : domato l’incendio al Museo Nazionale di Rio de Janeiro - “danni incalcolAbili” : E’ stato domato l’incendio che ha devastato il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, il più antico del Brasile: il rogo, scoppiato domenica pomeriggio, ha distrutto una delle più importanti collezioni dell’America latina. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo 6 ore di lavoro, anche se si registrano ancora piccoli focolai. Il presidente brasiliano Michel Temer ha dichiarato che i danni sono troppo grandi per ...

Collari con elettroshock per cani e gatti saranno vietati/ “Provocano inaccettAbili danni e sofferenze” : In Inghilterra il governo ha varato un provvedimento che vieta l'uso del collare elettrico per cani, ma restano in vigore le barriere elettriche, ecco la situazione in Italia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:57:00 GMT)

Maltempo - disastro in Sardegna : gravi danni alle strutture - potAbilizzatori e fogne in tilt : Black-out elettrici, intasamenti fognari, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane fino a inondare i depuratori. L’eccezionale ondata di Maltempo che in questi giorni sta colpendola Sardegna sta mettendo a dura prova le strutture del servizio idrico integrato gestito dalla società Abbanoa. Il gestore unico delle acque sta schierando sul campo nelle zone colpite tutti gli uomini e ...

Maltempo - tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stAbilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Tromba d'aria sul litorale di Catanzaro - paura e danni alle Abitazioni - : Sradicati i tetti di alcune case e uno stabilimento balneare distrutto nel quartiere Lido. Problemi anche nella vicina Roccelletta di Borgia, dove un albero si è rovesciato su un'abitazione