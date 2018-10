Lettera Ue a Tria : su Patto di stAbilità e crescita deviazione senza precedenti. Entro lunedì la risposta : L’Italia dovrà rispondere Entro una settimana e, sulla base della risposta, la Commissione Entro il 31 ottobre deciderà se considerare il progetto di bilancio 2019 in linea generale in regola con il Patto di stabilità e gli impegni assunti dall'Italia precedentemente oppure se chiederne delle modifiche, una mossa mai effettuata prima per nessuno Stato membro...

Nucleare in declino nel mondo - in crescita le rinnovAbili : Il Nucleare è in declino nel mondo e le rinnovabili sono in crescita. Nel 2017 e nella prima metà del 2018 sono stati installati solo 7 nuovi gigawatt di energia Nucleare sui 257 gigawatt di nuova potenza complessiva installata. ...

Spread stAbile a 300 punti. Il Fmi taglia la crescita - Borse in cauto rialzo : Si attende oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sul Def insieme a Bankitalia, Istat e Corte de Conti. Le Borse europee aprono in cauto rialzo, mostrando comunque una lieve ...

Sondaggi - la Lega consolida la crescita. M5s stAbile. Pd ancora in calo : ROMA - La Lega continua ad andare fortissimo: è sempre il primo partito, ormai a un soffio dal 32%, 31,8% questa settimana, nuovo record storico, e vede pian piano allargarsi ulteriormente il ...

Tria scrive all'Ue : "Crescita e stAbilità sicure - ora auspico dialogo" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Ue sui nuovi obiettivi di finanza pubblica. Assicurata una riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021". Il "nuovo" Def in Aula: Di Maio dà le cifre.

Tria prova a rassicurare l’Europa sulla manovra : “Garantita la stAbilità”. E dà i numeri della crescita : Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce che «come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assic...

Gb - Pmi servizi vede crescita stAbile - preoccupazione per Brexit : Il settore britannico dei servizi ha mantenuto a settembre un ritmo di crescita stabile, anche se l'incertezza sul futuro dopo la Brexit continua a pesare sull'andamento dell'economia. Lo mostra l'indagine Ihs Markit/Cips pubblicata oggi.

Manovra - Tria : obiettivo crescita 1 - 6% nel 2019 e calo debito | Di Maio : Pd e Fi irresponsAbili - tifano spread : In una lunga intervista al Sole 24 Ore, Tria assicura di non aver mai minacciato le dimissioni e spiega che il calo del debito di un punto l'anno "non è forte ma è maggiore di quello realizzato negli ...

Tria : obiettivo crescita 1 - 6% nel 2019 e calo debito | Conte : ora un "piano di investimenti" | Di Maio : Pd e FI irresponsAbili - tifano spread : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Germania-Turchia : Merkel - interesse a stAbilità e crescita economia di Ankara : Berlino, 28 set 14:59 - , Agenzia Nova, - La Germania ha "un interesse in una Turchia economicamente stabile e nella crescita dell'economia turca". È quanto affermato dal cancelliere... , Geb,

Tria a Confcommercio : "Non c'è crescita nell'instAbilità". E conferma : "Reddito di cittadinanza ci sarà" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria stamane ha preso parte a "Meno tasse per crescere" un convegno di Confcommercio, che oggi ha presentato le sue stime, proprio alla vigilia della Nota al Def (il Documento di programmazione economico finanziaria).Secondo il Centro studi di Piazza Belli la crescita dell'economia italiana sta rallentando e il 2018 si potrebbe chiudere con un aumento del Pil dell'1,1% e nel 2019 scendere all'1%. In pratica ...