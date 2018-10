A un gradino dalla spazzatura

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3, ultimoprima del livello "", da Baa2 con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato "rispetto alle attese". Fonti di Palazzo Chigi: "Tutto come previsto". Alla base della decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia c'è la "mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita", e questo "implica" il prosieguo di una "crescita debole nel medio termine", si legge nella nota, sottolineando che i piani del governo non rappresentano un "coerente programma di riforme" che può spingere "la mediocre performance della crescita su base sostenuta".Le possibilità di un'uscita dell'Italia dall'euro sono al momento "molto basse", ma potrebbero ...