A Tokyo in mostra robot tuttofare | sistemano anche i giardini zen

Astronomia multimessaggero protagonista della mostra “On Air” al Palais de Tokyo di Parigi : È stata inaugurata il 15 ottobre, e sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019, al Palais de Tokyo di Parigi On Air, la mostra personale di Tomás Saraceno, artista argentino fra i protagonisti della mostra Gravity, curata da MAXXI, INFN e ASI Agenzia Spaziale Italiana, e proposta fino al 6 maggio scorso negli spazi del MAXXI di Roma, con grande successo di pubblico. In On Air, che rappresenta la quarta edizione del progetto di mostre ...

Days Gone torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018 : Days Gone, l'imminente gioco d'azione e sopravvivenza a tema zombi nel mondo aperto di Sony Bend, ha ricevuto un nuovo video di Gameplay al Tokyo Game Show (via DualShockers). Gli sviluppatori hanno provato il gioco con due approcci opposti, entrando prima in gioco a pistole spianate e poi mostrando come la furtività può essere un'opzione altrettanto valida, se non addirittura più valida.Come segnala Gamingbolt, anche se entrambe le opzioni sono ...

Dead or Alive 6 : quattro vecchi personaggi e un nuovo stage saranno mostrati al Tokyo Game Show 2018 : Dead or Alive 6 sarà disponibile il 15 febbraio 2019 ma intanto Koei Tecmo Europe, ha rivelato che introdurrà nel gioco quattro vecchi personaggi e un nuovissimo stage al Tokyo Game Show di quest'anno, che avrà luogo dal 20 al 23 settembre.La prima combattente a far ritorno è Ayane. Incaricata di dar la caccia alla sua sorellastra, Kasumi, lo stile Mugen Tenshin Hajinmon di Ayane è alquanto feroce. Soprannominata "The Killer Kunoichi," lo stile ...

Kingdom Hearts III si mostra nel nuovo trailer dal Tokyo Game Show e nella meravigliosa cover art : Nelle scorse ore si era parlato dell'arrivo di un nuovissimo trailer dedicato a Kingdom Hearts III e il filmato è effettivamente spuntato in rete in occasione del Tokyo Games Show 2108. Il filmato è incentrato in particolare su un'area e su un personaggio piuttosto recente dell'universo Disney.Stiamo parlando di Big Hero 6, film di animazione del 2014 che è riuscito a portarsi a casa il Premio Oscar per il miglior film d'animazione e che ha ...