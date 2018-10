A Terni la Lega blocca un progetto sulla parità di genere | “Giù le mani dai bambini”

Terni. 'Bambole azzurre - soldatini rosa' il no gender a scuola bloccato dalla Lega : Quella dell'assessore Alessandrini è stata un'ingerenza politica sgarbata, in un territorio che non le compete. Tra l'altro, in contemporanea, anche a Terni si tiene un corso rivolto agli educatori ...

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al rush finale. Outsider in quota M5s : Federica Sciarelli e Giuseppina PaTerniti : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

Il nuovo Dreamline 35 al Cannes Yachting Festival 2018 : design di lusso ed inTerni eleganti [GALLERY] : Dreamline Yachts si presenta in grande stile al salone di Cannes 2018 esibendo in anteprima mondiale il suo ultimo ed esclusivo modello motoryacht Dreamline 35 Il nuovo Dreamline 35, che debutterà in anteprima assoluta al prossimo Cannes Yachting Festival, sarà un ulteriore esempio della capacità di Dreamline Yachts di offrire il meglio del made-in-Italy più esclusivo, realizzato in collaborazione con Team for design di Enrico Gobbi e il ...

Di Battista : “Se Salvini annacqua dll anticorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalTerni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...