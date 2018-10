A teatro per scoprire che lo straniero è nostro fratello'

Cultura. Le iniziative in programma per intitolazione del teatro di Cervia all'attore Walter Chiari : Durante l'anno ospita una stagione di prosa, di Teatro comico e dialettale, oltre a spettacoli per bambini, concerti, eventi musicali e conferenze. IL programma Venerdì 19 ottobre - Ore 21.00, Cinema ...

teatro Alighieri di Ravenna : al via la campagna abbonamenti della Stagione d'Opera e Danza 2018/19 : 0544 249244 - www.TeatroAlighieri.org abbonamenti - rinnovi dal 20 ottobre al 3 dicembre / nuovi dal 6 dicembre OPERA , 3 spettacoli, : prezzi da 33 a 105 euro Danza , 4 spettacoli, : prezzi da 30 a ...

Curiosità : Zhejiang - apertura del Festival del teatro di Wuzhen : ... Cina, è stato inaugurato il 6° Festival del Teatro di Wuzhen, che per una durata di 11 giorni sta portando in scena 29 opere e 109 spettacoli provenienti da 17 Paesi, e durante il quale i visitatori ...

19 ottobre - Tre papà per un bebè" con Mario Zamma per la 5Rassegna "Foggia a teatro" : Informazioni e abbonamenti: Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800 www.chiccodimusica.it chiccodimusica@libero.it Il calendario degli altri spettacoli: venerdì 16 novembre 2018 Gianni ...

teatro GAGMEN con LILLO & GREG teatro Superga di Nichelino - TO - venerdì 26 ottobre 2018 ore 21.00 : ... come LILLO & GREG, Corrado D'Elia, il Balletto di Roma, ed eccellenze internazionali del mondo della musica e della danza classica, come Harlem Gospel Choir e Moscow Classical Russian Ballet. La ...

Per uno spettatore critico 2018/2019. Al teatro del Lido di Ostia - : ... 45 euro il laboratorio è GRATUITO, al momento dell'iscrizione viene richiesto solo il pagamento di un carnet di biglietti a prezzo ridotto per i nove spettacoli, al costo di 5 euro l'uno, per un ...

teatro Biblioteca Quarticciolo 2018/2019. Per uno spettatore critico - : CALENDARIO SPETTACOLI E INCONTRI Tutti gli incontri si svolgeranno nello spazio della Biblioteca dalle 18.00 alle 20.00 Per i dettagli sugli spettacoli vedere sul sito del Teatro Biblioteca ...

Zucchero a Sanremo per il Premio Tenco Artista 2018 - al teatro Ariston il 18 ottobre : Zucchero a Sanremo per il Premio Tenco. Zucchero riceverà il riconoscimento Artista 2018 (maggior riconoscimento della canzone d’autore italiana), al Teatro Ariston di Sanremo oggi, giovedì 17 ottobre, nel corso dell'edizione numero 42 del Premio Tenco. «Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo – recita la motivazione del Premio Tenco – Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati dalla ...

teatro : torna a Nuoro 'Macbettu' per stagione all'Eliseo : "La funzione del Teatro non è solo quella di fare spettacoli ma anche la produzione: il coinvolgimento della città e Teatro Sardegna lo stanno facendo egregiamente", ha chiarito.

La sfida teatrale più amata d'Italia - torna sul palco del teatro di Rebecca a Perugia : Gli spettacoli della rassegna oltre ad emozionare e divertire possono accendere il desiderio di provare l'emozione di salire sul palco ad inventare storie usando solo la propria fantasia: per chi ...

Corrado Tedeschi si esibirà per la prima volta in teatro insieme alla figlia Camilla : Nella cornice del teatro Golden, in via Taranto a Roma, da martedì 16 ottobre fino al 4 novembre, si esibirà uno tra i più famosi e talentuosi attori italiani, Corrado Tedeschi, interprete della commedia di Gianni Clementi "Partenza in salita". Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul palcoscenico con una partner speciale, sua figlia Camilla. I due, infatti, fino ad ora non hanno mai recitato insieme e la ...

teatro Duse di Cortemaggiore - una stagione per tutti gusti e con molte novità. Il 20 ottobre si parte con Leonardo Manera. AUDIO : L'offerta degli appuntamenti è varia e spazia dalle commedie moderne al cinema per bambini, i grandi classici e il Teatro d'improvvisazione, le commedie dialettali e gli spettacoli per i più piccoli. ...

SALMO questa sera presenterà a e Poi c'è Cattelan in Teatro il suo nuovo singolo, 90Min, che anticipa l'album dal titolo Playlist.