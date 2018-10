meteoweb.eu

: A Patrica storia di una riconversione green - italianaradio1 : A Patrica storia di una riconversione green - italianaradio1 : In foto Mater Biopolymer, stabilimento Novamont di Patrica (Fr) Pubblicato il: 19/10/2018 12:08 Da vecchio impianto… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Da vecchio impianto chimico, dedicato alla produzione di Pet, a esempio virtuoso di sviluppo territoriale in un’ottica di economia circolare e sostenibilità. E’ ladi Mater Biopolymer, lo stabilimento di, in provincia di Frosinone, del gruppo Novamont, leader nella produzione di bioplastiche. Il sito dinasce con il nome di Sipet nel 1990 sotto proprietà della Shell arrivando nel 1997 con due linee di produzione del Pet. Nel 2000 diventa M&G Polimeri Italia con l’acquisizione di tutto il business da parte del gruppo Mossi & Ghisolfi. Nel corso degli anni, però, a seguito dell’evoluzione del mercato, le linee produttive del sito didiventano troppo piccole per il mercato del Pet, tanto che nel 2009 una delle due linee viene fermata. Nasce, dunque, nello stesso anno, una collaborazione tra Novamont e M&G per verificare la trasferibilità di una ...