A Mimmo Lucano è stata conferita la laurea in ' utopia'

Che tempo che fa - Lega contro Fazio per intervista a Mimmo Lucano : Domenica prossima, 21 ottobre 2018, a Che tempo che fa andrà in onda, in diretta su Rai1, l'intervista di Fabio Fazio a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli arresti domiciliari a seguito delle accuse a lui rivolte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.La Lega si oppone all'ospitata e ...

Mimmo Lucano resta in Calabria : "Rimango tra la mia gente" : Il sindaco di Riace ha ringraziato il primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris per l'invito a venire a vivere nel...

A Mimmo Lucano laurea Honoris Causa in 'Utopia' come testimone della resistenza politica - civile e intellettuale : ... civile e intellettuale in nome dei diritti di tutti gli esseri umani e di un mondo fraterno di comunità umane in pace fra loro e in armonia con la natura, un mondo libero dalla xenofobia e dal ...

Mimmo Lucano ha scelto Napoli come suo nuovo domicilio : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò ...

Mimmo Lucano : se si violano le leggi per aiutare un migrante - lo si può fare anche per respingerlo : Ho fatto un esperimento. Ho parlato a un mio amico – persona idealista e onesta, morale salda – di una storiaccia calabrese: un presunto affidamento fraudolento per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ottenuto “sgattaiolando” alle procedure del codice degli appalti; due cooperative che avrebbero beneficiato di incarico diretto nonostante i difetti ai requisiti di legge. Immaginate la faccia, l’espressione integerrima. Poi ho detto ...

Il silenzio di Lemlem. Divisa dal compagno - Mimmo Lucano : Lemlem Tesfahun non parla. Inutile contattare il suo avvocato, chiedere l'intercessione di amici e conoscenti. Ripetono tutti che è "spaventata, scossa, frastornata, anche se sì, adesso è un po' più contenta". Certo, ora potrà tornare a Riace e dovrà restarci perché il Tribunale del Riesame ha disposto l'obbligo di firma, ma non troverà ad aspettarla il suo compagno, il sindaco sospeso ...

Riace - Mimmo Lucano sospeso dalla carica di Sindaco : 'Ovviamente facciamo ricorso al Tar per un fatto morale e poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti, dopodiché , lo voglio dire come volontà politica, dobbiamo uscire dallo Sprar. ...