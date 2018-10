A bordo del treno di Natale per i mercatini del Trentino

Vela – Il progetto futuristico della start up Koyrè a bordo di Swan42 Spirit of Nerina : Quando la barca a Vela diventa un laboratorio di tecnologia avanzata. Il futuristico progetto della start up Koyrè a bordo di Swan42 Spirit of Nerina “Se non si può misurare qualcosa non si può migliorarla”. Da questo principio trae ispirazione Koyré, l’innovativa start up milanese, nata dall’esperienza di società italiane nello sviluppo di nuovi sensori per la misurazione di parametri fisici e fisiologici, la sensorizzazione di tessuti e ...

Il momento dell'incidente della Soyuz - salvi i due uomini a bordo : Fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione Spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l'americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema ...

Mazara del Vallo - libici sequestrano due pescherecci italiani : a bordo 13 persone : Due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati sequestrati nella tarda serata di martedì da motovedette libiche . Ne dà notizia il sindaco della città del Trapanese, Nicola Cristaldi. ...

Monza - a piedi dopo il ritiro della patente : travolti e uccisi sul bordo della strada da una donna ubriaca : travolti da un’auto guidata da una ragazza in stato d’ebbrezza mentre camminavano lungo la provinciale dopo aver dovuto abbandonare il mezzo su cui si trovavano, perché il conducente, loro amico, era positivo all’alcoltest. Aziz Oukhanekch, 38 anni, e Youssef Oujaa, 33 anni, entrambi marocchini, hanno perso la vita nell’impatto con una Lancia Y condotta da una 21enne sulla strada provinciale 2 attorno a Bellusco, in ...

Navigatori - I servizi TomTom salgono a bordo delle BMW : In occasione del Salone di Parigi la TomTom ha annunciato una partnership con il Gruppo BMW e il rafforzamento della collaborazione con i marchi PSA. Con BMW per offrire nuovi servizi a bordo. Dopo una serie di test di sviluppo il Gruppo BMW ha scelto di fornire sui veicoli BMW, MIni e Roll-Royce i servizi TomTom Live Traffic, Online Routing ed EV Service. Il primo fornisce dati sul traffico in tempo reale, il secondo sfrutta il cloud ...

58 migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta : 58 migranti che erano a bordo della nave Aquarius – gestita dalle ong Medici senza Frontiere e SOS Mediterranée – sono sbarcati a Malta. erano sulla nave dal 23 settembre e nei prossimi giorni saranno trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo, The post 58 migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta appeared first on Il Post.

53enne muore travolto da auto mentre cammina sul bordo della strada : Teramo - Un pensionato di 53 anni di Sant'Omero, Fabrizio Iannetti, è stato travolto e ucciso da un'auto, questa mattina attorno alle 11.30, mentre camminava sul bordo della strada provinciale 13, alle porte del paese. L'uomo è stato investito da una Toyota Aygo condotta da un 69enne, poi trasportato in ospedale in stato di choc. I soccorsi portati al pedone sono stati vani, perché le gravissime lesioni interne ...

Arrivano su OnePlus 3 e 3T le patch di settembre a bordo della OxygenOS 5.0.6 stabile : Eccoci qui a parlare dell'ultima ROM stabile per i due flagship killer del 2016, la OxygenOS 5.0.6 che non apporta novità degne di nota L'articolo Arrivano su OnePlus 3 e 3T le patch di settembre a bordo della OxygenOS 5.0.6 stabile proviene da TuttoAndroid.

Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius : Il governo portoghese ha annunciato di avere dato la propria disponibilità ad accogliere 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius, che si trova da giorni nel Mediterraneo centrale senza ricevere autorizzazioni per l’attracco. Il Portogallo ha detto di The post Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius appeared first on Il Post.

La Francia dice "no" all'attracco dell'Aquarius a Marsiglia : 58 migranti a bordo : 'Per ora, la Francia dice no': il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla ...

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...

Corre completamente nuda in strada - poi salta a bordo dell'auto della polizia : In molti hanno pensato che stesse fuggendo da un tentativo di stupro, ma in realtà ben presto ci si è resi conto che era...

La fashion designer Ina bordonaro ci racconta cosa vuol dire lavorare nel mondo della moda in Italia - : Secondo te i influiscono i social hanno cambiato qualcosa nel mondo del design della moda? Senza dubbio i social influiscono nel mondo del design della moda. Oggi è più facile sia documentarsi ai ...